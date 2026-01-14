Cris Morena lanzó un exclusivo campamento musical y de formación artística en Uruguay

La propuesta busca atraer a jóvenes artistas con una experiencia intensiva de formación y conexión creativa en un entorno natural, aunque el elevado costo generó debate y cuestionamientos en redes sociales.

La reconocida productora Cris Morena presentó en Uruguay un innovador proyecto que combina arte, naturaleza y aprendizaje. Se trata de un campamento musical diseñado como un retiro creativo para jóvenes que buscan potenciar su talento artístico en un entorno diferente, lejos de la rutina urbana.

La propuesta, que se desarrolla en un espacio rodeado de paisajes naturales, incluye talleres de música, composición, interpretación y actividades que apuntan a la conexión personal con la creatividad. Según la organización, el objetivo es brindar una experiencia integral que permita a los participantes explorar su sensibilidad artística y fortalecer su confianza en el escenario.

El programa tiene una duración de varios días y está pensado para jóvenes que sueñan con dedicarse a la música o que ya cuentan con formación previa. Además de las actividades musicales, se ofrecen dinámicas grupales y ejercicios de introspección que buscan fomentar la expresión emocional y el trabajo en equipo.

El costo de participación es de 1.500 dólares, un valor que generó debate en redes sociales y medios nacionales. Mientras algunos destacan la exclusividad de la experiencia y el prestigio de Cris Morena como formadora de talentos, otros cuestionan que el precio lo convierte en un retiro inaccesible para gran parte de los jóvenes argentinos y uruguayos.

La creadora de éxitos como Chiquititas, Rebelde Way y Casi Ángeles explicó que la iniciativa busca “formar artistas completos, capaces de conectar con su esencia y transmitir emociones genuinas”. En ese sentido, el campamento se presenta como una extensión de su trayectoria, marcada por la producción de contenidos que dejaron huella en generaciones enteras.

Especialistas en educación artística remarcan que este tipo de experiencias pueden ser valiosas para quienes buscan profesionalizarse en la música. Sin embargo, advierten que la accesibilidad económica es un factor clave para que más jóvenes puedan participar y que iniciativas similares deberían contemplar becas o programas de apoyo.