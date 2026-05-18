Chiche Gelblung internado en terapia intensiva

El periodista de 82 años atraviesa un cuadro delicado en el Sanatorio Mater Dei. Tras sufrir reiteradas caídas y nuevas complicaciones vasculares, fue intervenido con la colocación de más stents en la pierna.

El reconocido periodista Chiche Gelblung fue internado nuevamente en terapia intensiva, en el Sanatorio Mater Dei, luego de una descompensación que obligó a los médicos a intervenirlo con la colocación de más stents en la pierna. A sus 82 años, el conductor enfrenta un estado de salud complejo que combina problemas cardíacos, complicaciones vasculares y caídas domésticas que encendieron la preocupación de su entorno.

En las últimas semanas, Gelblung había atravesado otra internación por una trombosis y la colocación de stents en una de sus piernas. Sin embargo, los especialistas detectaron nuevas dificultades en la otra pierna, lo que derivó en una segunda intervención. Aunque mostró una mejoría clínica, los médicos resolvieron mantenerlo bajo estricta observación en terapia intensiva.

El periodista se encuentra lúcido y consciente, según confirmaron fuentes cercanas y el propio Ángel de Brito. Incluso se comunicó con colegas y amigos desde el hospital, minimizando la gravedad de su cuadro. No obstante, los profesionales insisten en que la situación es delicada y requiere un seguimiento permanente para evitar nuevas complicaciones.

La noticia generó gran repercusión en el ámbito periodístico y en redes sociales. Colegas y seguidores expresaron mensajes de apoyo, destacando la trayectoria de Gelblung y su carácter incansable. Su familia acompaña de cerca la evolución clínica y respalda la decisión médica de prolongar la internación para garantizar una recuperación segura.

En abril, Gelblung ya había sido internado por una descompensación cardíaca que derivó en la colocación de dos stents. Pese a las recomendaciones de reposo, retomó rápidamente su actividad en radio y televisión, reflejando su pasión por el periodismo pero también los riesgos de no respetar los tiempos de recuperación.