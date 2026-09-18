Bomba: Emilia Mernes invitada a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La cantante fue confirmada entre los invitados al casamiento que se celebrará en diciembre en Exaltación de la Cruz. La decisión de incluirla junto a Duki marca un giro en la relación con Tini y despeja rumores de rivalidad, mientras la fiesta se perfila como uno de los grandes acontecimientos del año.

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se realizará el 19 de diciembre de 2026 en el complejo El Dok, ubicado en Exaltación de la Cruz. Con una lista de alrededor de 300 invitados, el evento se perfila como uno de los más importantes del año en el mundo del espectáculo y el deporte.

Entre los nombres confirmados aparecen figuras de primer nivel como Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Luis Suárez y Sofía Balbi, Paulo Dybala y Oriana Sabatini, además de artistas como Lali Espósito, María Becerra, Nicki Nicole, Ángela Torres y Anitta. También se espera la presencia de referentes internacionales como Shakira, Chris Martin, Burna Boy, Little Simz, Elyanna, Lele Pons y Stefi Roitman.

La noticia que más repercusión generó fue la confirmación de Emilia Mernes y Duki en la lista de invitados. La decisión de incluirlos marca una reconciliación con Tini y De Paul, luego de meses de rumores sobre un supuesto enfrentamiento. El gesto despeja dudas y asegura que la celebración contará con dos de los artistas más populares de la escena musical argentina.

No todas las figuras cercanas estarán presentes. Lizardo Ponce quedó fuera de la lista por su rol en la difusión de versiones de infidelidad, mientras que los padres de Tini, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, aunque invitados, no asistirían. Esta ausencia refleja una interna familiar que aún no logra resolverse y que suma un matiz particular al casamiento.

Otro detalle que trascendió fue la filtración de las invitaciones, diseñadas en color celeste con una peonía como símbolo. La difusión generó malestar en Tini, que buscaba mantener la discreción en torno a la organización. En paralelo, se supo que De Paul vestirá trajes de Dolce & Gabbana, reforzando el carácter glamoroso de la ceremonia.

Con la atención de la prensa y la expectativa del público, el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul promete ser uno de los hitos del año en el espectáculo argentino e internacional.