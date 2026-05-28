Bad Bunny se suma a Toy Story 5 con un personaje inesperado

El cantante puertorriqueño fue confirmado como parte del elenco de voces de la nueva entrega de Pixar. Interpretará a un p rol excéntrico que promete sorprender a los fanáticos.

La franquicia de Toy Story se prepara para regresar a la pantalla grande con su quinta película, y las expectativas son enormes. Desde su debut en 1995, la saga se convirtió en un fenómeno cultural que marcó generaciones y consolidó a Pixar como referente de la animación. Ahora, con una nueva historia en camino, los estudios buscan renovar la propuesta sin perder la esencia que conquistó al público.

El anuncio oficial llegó a través de las redes sociales de Disney y Pixar, donde se confirmó el estreno mundial para mediados de junio de 2026. En Argentina, la fecha será el 18 de junio, con funciones de preestreno el día anterior. En Estados Unidos, el lanzamiento está previsto para el 19 de junio, en un despliegue global que apunta a repetir el éxito de las entregas anteriores.

La trama de esta nueva película introduce un giro contemporáneo: la pequeña Bonnie recibe una tablet llamada Lilypad, que se convierte en el antagonista de la historia. Por primera vez, los juguetes deberán enfrentarse a un dispositivo tecnológico y no a otro juguete, en una metáfora sobre cómo las pantallas compiten con el juego tradicional en la infancia actual.

En este contexto aparece la gran novedad: la incorporación de Bad Bunny al elenco de voces. El artista puertorriqueño interpretará a un personaje excéntrico y divertido, nada menos que una pizza con anteojos de sol. Bautizado en inglés como Pizza with sunglasses, el rol promete aportar frescura y humor a la trama, además de contar con la voz del cantante tanto en inglés como en español.

El reparto también incluye a figuras históricas como Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) y Joan Cusack (Jessie), junto a nuevas incorporaciones como Anna Faris (Lilypad), Conan O’Brien (Smarty Pants) y Ernie Hudson (Combat Carl). La presencia de Bad Bunny refuerza la apuesta por diversificar voces y atraer a nuevas audiencias, especialmente en el mercado latino.

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas. Los seguidores del artista celebraron su versatilidad y su salto al cine animado, mientras que los fanáticos de Pixar destacaron la originalidad del personaje. La noticia se viralizó en minutos, generando memes y comentarios que anticipan el impacto cultural de la película.

Con esta participación, Bad Bunny suma un nuevo hito a su carrera internacional, que ya incluye apariciones en películas como Bullet Train. Su incorporación a Toy Story 5 confirma el protagonismo de artistas latinos en Hollywood y marca un cruce inesperado entre la música urbana y el cine animado.