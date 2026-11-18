La empresaria rosarina publicó un video de su entrenamiento y celebró un avance que venía buscando desde hace tiempo. La grabación despertó elogios y numerosos pedidos para que comparta sus ejercicios.

Antonela Roccuzzo volvió a despertar interés en las redes sociales, esta vez por una faceta que sus seguidores conocen cada vez más: su pasión por el entrenamiento y la actividad física. La empresaria compartió imágenes de una exigente sesión en el gimnasio y mostró uno de los avances que consiguió después de trabajar durante un tiempo para mejorar su rendimiento.

A través de su cuenta de TikTok, la rosarina publicó un video de una jornada dedicada al entrenamiento del tren superior, una modalidad que trabaja principalmente los músculos de la espalda, los brazos, los hombros y el pecho. Sin embargo, hubo un ejercicio que se llevó toda la atención: logró completar dos dominadas supinas, conocidas como chin-ups, sin utilizar bandas elásticas de asistencia.

Junto a la grabación, que musicalizó con el tema “Luxury”, Antonela escribió: “Peleándome con las chin-ups… pero hoy salieron 2 sin banda. Small wins, big progress!”. Con esa frase, que podría traducirse como pequeñas victorias y grandes avances, dejó en evidencia su satisfacción por haber alcanzado una meta personal.

El video tuvo una rápida repercusión y generó una gran cantidad de comentarios. Muchos usuarios destacaron su constancia y el esfuerzo que implica realizar este tipo de movimientos, mientras que otros aprovecharon para pedirle que revele cómo organiza sus entrenamientos y qué ejercicios realiza habitualmente.

El ejercicio que logró completar Antonela Roccuzzo

Las dominadas supinas son uno de los movimientos más exigentes dentro del entrenamiento de fuerza. Para realizarlas, la persona debe sujetarse de una barra con las palmas de las manos orientadas hacia el cuerpo y elevar su propio peso hasta superar la altura de la barra con el mentón.

Se trata de un ejercicio que requiere fuerza muscular, coordinación y control corporal. Por ese motivo, muchas personas comienzan practicándolo con bandas elásticas que reducen parte de la carga y facilitan el movimiento.

El hecho de que Antonela haya conseguido completar dos repeticiones sin esa asistencia representa un avance en su preparación física. Lejos de mostrar solamente el resultado, eligió compartir también la dificultad que le genera el ejercicio, una actitud que fue especialmente valorada por sus seguidores.

Cómo es la rutina de entrenamiento de Antonela Roccuzzo

La actividad física ocupa un lugar central en la vida cotidiana de la empresaria. Según trascendió, mantiene una planificación de entre cinco y seis días de entrenamiento por semana, con sesiones que pueden extenderse entre una hora y una hora y media.

Su preparación combina ejercicios de fuerza, pesas y máquinas, además de actividades cardiovasculares. Entre los movimientos que suelen aparecer en sus rutinas se encuentran las sentadillas búlgaras, el peso muerto y el hip thrust, un ejercicio especialmente utilizado para trabajar los glúteos.

También incorpora el fit jump, una disciplina que se realiza sobre un mini trampolín y que permite trabajar la resistencia cardiovascular, la coordinación y el equilibrio.

En distintas entrevistas, Antonela también habló sobre la importancia que tiene el entrenamiento en su bienestar personal. La empresaria considera que dedicar tiempo a la actividad física le permite desconectarse de las obligaciones cotidianas y encontrar un espacio propio.