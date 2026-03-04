Somos Vendimia Streams: Micaela Canselmo, Reina de Lavalle, habló de su proyecto solidario para ayudar a los animales

En un nuevo episodio de Somos Vendimia Streams, Micaela Canselmo, Reina de Lavalle, habló de su vida personal, su proyecto solidario enfocado en el cuidado animal y sus expectativas de cara a la Vendimia 2026, donde buscará que su departamento vuelva a conquistar la corona nacional.

La joven de 20 años representó al distrito de La Pega y fue la última soberana en ser elegida en su fiesta que se llamó “90 Cosechas de Historias”.

Nacida y criada en La Pega, la reina destacó el fuerte sentido de comunidad que se vive en Lavalle. “En Lavalle nos conocemos todos”, afirmó, y subrayó que es un departamento con identidad propia, tradiciones arraigadas y una comunidad solidaria.

También habló de la distancia con el Gran Mendoza y se sumó, en tono distendido, a la idea de que Lavalle sea considerado parte del área metropolitana. “Estamos cerca, no es tanto”, explicó, en referencia a los 40 minutos que la separan de la Ciudad de Mendoza, trayecto que realiza para estudiar fonoaudiología.

Un proyecto solidario para ayudar a los animales

La joven presentó su proyecto social, enfocado en el cuidado animal. La iniciativa busca fortalecer el trabajo del refugio Santa Bernardita, que alberga a más de 150 perros y dos gatos.

Canselmo explicó que su objetivo es mejorar las instalaciones y generar conciencia sobre la adopción responsable. “Los animales no se compran, se adoptan”, remarcó, al tiempo que destacó el trabajo conjunto con las Tejedoras del Silencio, un grupo de madres que transformaron el dolor en acciones solidarias.

Vendimia 2026: expectativas y sueños

De cara al Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day, la Reina de Lavalle se mostró confiada y agradecida por el acompañamiento de su departamento. Lavalle no obtiene la corona nacional desde 1970, cuando fue electa Nora Pringles, por lo que la expectativa es alta.

Consultada sobre sus posibilidades de convertirse en Reina Nacional de la Vendimia 2026, respondió con cautela: “Las mismas chances que todas”. La joven destacó la buena relación con las demás candidatas y valoró la experiencia de convivencia.

Entre risas y anécdotas, incluida una experiencia traumática de su adolescencia arriba de un caballo, Micaela Canselmo dejó en claro que vive esta etapa con responsabilidad y entusiasmo. Su historia combina raíces familiares, vocación solidaria y orgullo departamental, tres pilares que marcan su camino hacia la gran noche vendimial.

