Somos Vendimia Streams: conocé Celeste Sammartino, “siempre quise ser reina, tiene un rol social muy importante”

Con 25 años, médica recibida en la Universidad Nacional de Cuyo y una fuerte vocación social, María Celeste Sammartino se convirtió en la nueva Reina de la Ciudad de Mendoza 2026. Representante del Club Andino, la joven combina su formación en salud con un proyecto enfocado en la prevención dermatológica y el cuidado comunitario.

Desde 2017, la Ciudad de Mendoza participa oficialmente en la elección vendimial, luego de años en los que su rol fue exclusivamente anfitrión de los actos. En 2024 logró un hito histórico con la coronación de Agostina Saua, la primera Reina Nacional surgida de la Capital.

En ese contexto, Sammartino asume el desafío de continuar escribiendo la historia reciente del departamento en la Fiesta Nacional de la Vendimia, con la convicción de que el rol de reina excede lo protocolar.

“Más allá de promover el turismo y representar a la provincia con mucho orgullo, creo que el rol social es fundamental”, expresó.

Egresada de Medicina tras seis años de cursado, Celeste planeaba iniciar su residencia este año, pero decidió postergarla para dedicarse de lleno a su agenda vendimial. Su vocación está orientada a la pediatría, con especial interés en la dermatología.

Su proyecto como reina tiene dos ejes centrales:

Talleres en escuelas secundarias sobre cuidado de la piel, prevención del cáncer cutáneo y derribo de mitos sobre el acné.

Capacitaciones para trabajadores municipales, especialmente aquellos expuestos al sol, sobre signos de alarma y protección solar.

La iniciativa surge en un contexto donde, según detalló, los casos de enfermedades dermatológicas aumentan y la exposición solar en Mendoza representa un factor de riesgo constante.

“Con muy pocas herramientas se puede cuidar bien la piel. No todos pueden acceder a rutinas costosas, pero la información es clave”, explicó.

Socia del Club Andino Mendoza, Celeste practica tenis y pádel como hobby. Proviene de una familia numerosa y profesional: su madre es contadora, su padre licenciado en comercio y sus hermanos también desarrollaron carreras universitarias en el exterior.

La joven destacó el acompañamiento familiar durante la elección departamental, donde una nutrida hinchada celebró su coronación en el Parque Cívico.

“No me lo esperaba. Estaba en shock cuando dijeron mi nombre”, recordó sobre la noche en que fue elegida Reina de la Ciudad 2026.

En las semanas previas al Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day, la convivencia y la agenda oficial marcan el ritmo de las candidatas. Sammartino ya participó del Paseo Federal y se prepara para los eventos tradicionales, mientras su presencia en redes sociales crece tras la coronación.