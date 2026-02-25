Somos Vendimia Stream: conocé a la Reina de Malargüe, “vivir Vendimia es hermoso, gracias por todo”

Lourdes Priscila Arroyo, actual Reina de la Vendimia 2026 de Malargüe, pasó por El Nueve Streams y compartió su historia, su compromiso social y el orgullo de representar al departamento en la próxima Fiesta Nacional de la Vendimia.

En plena temporada vendimial, el ciclo Somos Vendimia Stream presentó a Lourdes Priscila Arroyo, la flamante Reina de la Vendimia 2026 de Malargüe, una joven con fuerte arraigo familiar, vocación docente y compromiso social que ya comenzó a dejar su huella en el calendario vendimial rumbo al Frank Romero Day.

Con una identidad marcada por el folclore, el deporte y el trabajo comunitario, la representante malargüina combina tradición y formación profesional.

Nacida y criada en la ciudad de Malargüe, Priscila destacó el valor de su familia y el acompañamiento constante de sus abuelos, padres y hermanos en este proceso. “El orgullo de representar a Malargüe es enorme”, expresó durante la entrevista.

Amante de las peñas y los fogones, contó que disfruta más de las reuniones con guitarra, tonadas y chacareras que de los boliches tradicionales. En esos encuentros, explicó, se fortalecen los lazos de amistad y se transmiten costumbres que forman parte de la identidad cultural del sur mendocino.

Su vínculo con la música también tiene raíces familiares: su abuelo toca la guitarra y fue quien la incentivó a dar sus primeros pasos con el instrumento. Además, destacó la importancia de las tradiciones como parte esencial de la Fiesta Nacional de la Vendimia, uno de los eventos culturales más importantes de Mendoza.

Más allá de la corona departamental, Lourdes Priscila Arroyo tiene un marcado perfil educativo y deportivo. Se desempeña como entrenadora de fútbol infantil, trabajando con niños de entre 4 y 7 años en el desarrollo de habilidades motrices básicas y valores como el compañerismo y el respeto.

También impulsa proyectos vinculados a la actividad física en adultos mayores y promueve la práctica del bádminton, disciplina en la que se capacitó para poder enseñarla en su departamento.

Su mirada apunta a fomentar la inclusión, la vida saludable y el encuentro intergeneracional, ejes que busca trasladar a su experiencia como Reina Departamental de Malargüe 2026.

El sueño vendimial y el legado de 1991

En el marco del programa, Priscila protagonizó un emotivo intercambio con Patricia Cecconato, la primera Reina Nacional de la Vendimia que tuvo Malargüe en 1991. La ex soberana compartió su experiencia y destacó la preparación y el compromiso de la actual representante.

Arroyo reconoció que vivir la Vendimia desde adentro es una experiencia intensa y transformadora. “Ya con estar acá me siento ganadora”, aseguró, al referirse a la convivencia vendimial y al acompañamiento de su familia.

Con la mirada puesta en el Acto Central de la Vendimia 2026 en el Teatro Griego Frank Romero Day, la joven admitió sentir nervios, pero también una profunda emoción por representar a su departamento en uno de los escenarios más emblemáticos de Mendoza.