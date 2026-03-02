Somos Vendimia Stream: conocé a la Reina de Godoy Cruz 2026, “Vendimia es emoción, trabajo, identidad y sueños. Y yo elegí creer”

Tiene 24 años, es técnica electromecánica, trabaja en la industria y sueña con llevar la décima corona a Godoy Cruz después de 15 años.

Martina Rocío Arenas, actual Reina de Godoy Cruz 2026, una joven de 24 años que combina trabajo industrial y estudios universitarios pasó por El Nueve Streams y contó sobre su fuerte compromiso social con un objetivo claro: representar a Mendoza con identidad, preparación y convicción.

La soberana godoycruceña atraviesa un año especial. El departamento busca volver a coronar a una Reina Nacional de la Vendimia después de 15 años, y ella no esconde su deseo: “Me preparé para esto. Amo Mendoza, amo Godoy Cruz y daría todo por llevar la décima corona”, afirmó.

De la fábrica a la Vendimia

Martina egresó del Colegio Ingeniero Pablo Nogués como técnica electromecánica y actualmente trabaja en una industria petroquímica. Además, estudia Comercio Exterior, convencida de que la formación es clave para asumir con responsabilidad el rol vendimial.

“Ser reina no es solo llevar una corona. Es representar a un departamento todo el año”, sostuvo. Su historia también está marcada por la perseverancia. En 2025 fue candidata distrital y no logró coronarse. Lejos de bajar los brazos, volvió a presentarse y esta vez consiguió el cetro departamental. “Las segundas oportunidades existen”, remarcó.

Un proyecto con impacto social: alimentación sin gluten

Uno de los ejes que impulsa como soberana es el proyecto “Comer Bien, Sentirse Bien”, que promueve una alimentación saludable, inclusiva y consciente, con especial foco en la celiaquía.

Martina es celíaca desde hace 10 años y conoce de primera mano las dificultades para acceder a opciones sin gluten y los altos costos de estos productos. “No es comer caro, es comer sano. Y no debería ser un lujo”, explicó.

La iniciativa busca generar concientización y trabajar junto a comercios y espacios gastronómicos para ampliar la oferta accesible.

Fanática de la fiesta desde chica, Martina asegura que la Fiesta Nacional de la Vendimia necesita seguir innovando para atraer a las nuevas generaciones. “Somos la voz de Vendimia en la juventud. Hay que demostrar que no es solo una cara bonita, sino mujeres con proyectos, objetivos y compromiso”, expresó.

En un año especial por los 90 años de la Vendimia, la reina de Godoy Cruz destacó la importancia de revalorizar la historia sin dejar de mirar al futuro. Recordó con emoción el homenaje a las primeras soberanas y el impacto que tuvo en ella la figura de Delia Larrive Escudero, la primera Reina Nacional.

A días de la Vía Blanca, el Carrusel y el Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day, Martina se muestra segura y convencida. Ante la pregunta sobre sus chances de convertirse en Reina Nacional de la Vendimia 2026, respondió sin dudar: “Diez”.

