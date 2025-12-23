Historias con Marca: Sebastián Halpern y el desafío de hacer eficiente el uso del agua en Mendoza

En este nuevo capítulo de Historias con Marca, donde el empresario mendocino Sebastián Halpern repasa su recorrido desde la crisis de 2002 hasta liderar una de las empresas más importantes del oeste argentino en gestión, conducción y control del agua, un recurso clave para el desarrollo productivo de la provincia.

Este lunes se estrenó el quinto episodio de Historias con Marca, el ciclo multiplataforma de El 9 Televida, conducido por Elena Alonso, que pone el foco en historias reales de empresarios que dejaron huella en Mendoza. En esta oportunidad, el protagonista es Sebastián Halpern, fundador y director de Halpern SRL, una empresa referente en insumos para riego, automatización, filtrado y conducción del agua.

Con una trayectoria marcada por la resiliencia y la visión estratégica, Halpern relata cómo inició su proyecto en el año 2002, en plena crisis económica, tras quedar desvinculado de una firma internacional de riego. Con una indemnización en cheques y una camioneta compartida con su hermana, dio los primeros pasos de una compañía que hoy emplea a decenas de personas y abastece a sectores clave como agricultura, minería, energía y construcción.

El agua como eje productivo y ambiental

Desde sus comienzos, Halpern SRL se especializó en la gestión eficiente del recurso hídrico, una temática central para Mendoza. “Sin agua no hay alimentos, no hay industria y no hay desarrollo”, sostiene Halpern, quien destaca que el agua es el recurso más valioso y, a la vez, el más escaso de la provincia.

La empresa evolucionó desde pequeños proyectos de riego hasta soluciones integrales de ingeniería hídrica, incorporando tecnología, automatización e innovación. En la actualidad la empresa amplió sus verticales y se centra en: agricultura, minería, energía y construcción.

En los últimos años, la firma amplió su matriz productiva y realizó una de las inversiones industriales más grandes del oeste argentino, con la compra y puesta en marcha de una fábrica de PVC, única en su tipo en la región.

Durante la entrevista, Halpern analiza el complejo escenario económico actual y remarca la necesidad de eficiencia, planificación financiera y equipos sólidos. “Hoy los márgenes son muy finitos y ya no se pueden tapar problemas con dinero”, explica, al tiempo que subraya la importancia de profesionalizar la gestión y pensar a largo plazo.

En ese sentido, establece un paralelismo entre su vida empresarial y su experiencia como corredor del Rally Dakar, competencia que disputó en ocho oportunidades. “La empresa es como una carrera de 14 etapas: hay que resistir, terminar cada una y no perder de vista el objetivo final”, resume.

“Todo lo que he logrado a lo largo de los años no lo he hecho solo. He estado rodeado de grandes equipos”, apuntó Halpern y señaló que se necesitan profesionales.

También habló sobre la necesidad de modernizar la legislación hídrica en Mendoza. Halpern sostiene que la ley vigente tiene más de 100 años y propone avanzar hacia un sistema de medición y cobro por consumo real, con medidores digitales que permitan detectar pérdidas y fomentar el cuidado del recurso.

“El agua duele cuando se paga por lo que se consume. Es la única forma de generar conciencia”, afirma, y pone como ejemplo los modelos aplicados en países como Israel y España.

Sobre el cierre, Halpern define cómo le gustaría ser recordado: como un defensor del trabajo genuino, del uso responsable del agua y como alguien que construyó desde abajo, con esfuerzo y pasión. “La suerte es el punto de encuentro entre la preparación y las oportunidades”, reflexionó.