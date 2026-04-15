Historias con marca: Grupo Panella de una pequeña distribuidora familiar en San Martín a líder nacional en bebidas

De una pequeña distribuidora en el Este mendocino a líder nacional, Grupo Panella creció apostando a la constancia, la logística y la profesionalización sin perder su esencia familiar.

En un nuevo episodio del ciclo Historias con Marca, conducido por Elena Alonso, los protagonistas fueron Diego Panella y Pablo Ferlaza, quienes repasaron la historia, el crecimiento y los desafíos de Grupo Panella, una empresa mendocina que logró posicionarse como uno de los principales distribuidores de bebidas del país.

Los orígenes de Grupo Panella se remontan a fines de los años 60, cuando el padre de Diego inició la distribución de productos Pepsi en la zona Este de Mendoza. Con una estructura pequeña, pocos empleados y mucho trabajo personal, el negocio comenzó a expandirse en los años 70 hacia departamentos como San Martín, Junín, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa.

Con el paso del tiempo, la empresa sumó nuevas marcas y amplió su portafolio. Primero fue la incorporación de cerveza Andes en los años 80 y, más adelante, la alianza con el grupo Quilmes, lo que marcó un punto de inflexión en su crecimiento.

Hoy, Grupo Panella distribuye más de 47 marcas de bebidas, incluyendo algunas de las más reconocidas del mercado, y atiende a más de 22.000 clientes en todo el país.

Expansión y crecimiento sostenido

El salto fuera de Mendoza llegó a comienzos de los 2000, con la expansión hacia La Rioja. Ese desafío implicó desarrollar desde cero la red de distribución en toda la provincia. Luego vendrían nuevas plazas como San Rafael, Tucumán y Santiago del Estero.

Actualmente, la empresa cuenta con 14 sucursales y alrededor de 630 empleados, consolidándose como uno de los distribuidores más importantes del país dentro de su rubro.

La escala alcanzada también se refleja en su operación logística: recorren cerca de 2,9 millones de kilómetros al año para abastecer a clientes en distintas regiones, desde zonas urbanas hasta localidades remotas.

Claves del éxito: procesos, cultura y profesionalización

Según explicó Pablo Ferlaza, uno de los grandes cambios que impulsaron el crecimiento fue la profesionalización de la empresa. La adopción de procesos, la incorporación de tecnología y la mejora en la gestión del personal fueron determinantes para escalar el negocio.

Además, la implementación de programas de excelencia permitió competir con otros distribuidores a nivel nacional, logrando posicionarse en múltiples ocasiones como el mejor distribuidor del país dentro de su red.

Pero más allá de los números, ambos destacaron la importancia de la cultura organizacional. Valores como la constancia, el servicio al cliente y la disciplina operativa siguen siendo pilares fundamentales.

Una de las premisas que define al grupo es no dejar de atender a ningún cliente, incluso aquellos que representan una baja rentabilidad individual. La visión está puesta en el negocio en su totalidad y en el largo plazo.

Innovación, tecnología y cercanía con el cliente

En los últimos años, la empresa avanzó fuertemente en la digitalización de sus operaciones. Desde herramientas para que los clientes realicen pedidos online hasta sistemas con algoritmos que optimizan la venta en los puntos de distribución.

Sin embargo, remarcan que la tecnología no reemplaza el vínculo humano, sino que lo complementa. El contacto directo con el cliente sigue siendo clave en un negocio donde la confianza y el servicio marcan la diferencia.

Además, Grupo Panella ha desarrollado su propia identidad de marca, con fuerte presencia en redes sociales y acciones de marketing local, buscando diferenciarse de las grandes marcas que distribuye.

Desafíos actuales y mirada a futuro

El contexto económico de los últimos años obligó a la empresa a replantear su esquema financiero, especialmente en momentos de inversión y caída del consumo. Aun así, continúan apostando al crecimiento y a la mejora constante de sus procesos.

Entre las tendencias que observan hacia adelante, destacan el crecimiento de bebidas sin alcohol y productos más saludables, así como la necesidad de responder a una demanda cada vez más inmediata.

Sobre el cierre, Diego Panella dejó una reflexión para quienes buscan emprender: enfocarse en lo que uno sabe hacer, ser constante y no perder de vista el largo plazo.

La historia de Grupo Panella demuestra que, con perseverancia, visión y adaptación, una empresa familiar puede transformarse en un actor clave a nivel nacional sin perder sus raíces.