Historias con marca: este martes a las 22 el cuarto episodio con los creadores de alfajores Entre dos

Este martes es el cuarto capítulo del ciclo multiplataforma de El 9 Televida, Historias con Marca, con la conducción de Elena Alonso. En esta oportunidad estarán los reconocidos empresarios y creadores de Entre Dos, Ariel Fabrizio y Constanza Carcaño quienes cuentan como transformaron su emprendimiento en un clásico mendocino. El estreno lo vas a vivir este martes 16 a las 22 y luego On Demand desde ELNUEVE.COM
Este nuevo ciclo audiovisual multiplataforma promete mostrar la esencia de los principales líderes empresariales de la región. La serie invita a descubrir trayectorias personales y profesionales que van más allá de los números y los balances. En este cuarto episodio habrá una charla imperdible con una pareja de emprendedores que llevaron su trabajo artesanal a lo más alto.
En la charla con Elena, Ariel y Coty cuentan como la perseverancia fue fundamental para poder instalar el producto y cómo es imprescindible seguir aprendiendo día tras día.
Historias con Marca: una charla con los protagonistas de Mendoza
A lo largo de diez episodios, en Historias con Marca, los protagonistas compartirán sus comienzos, los miedos, los fracasos convertidos en aprendizaje y los logros que marcaron sus vidas. El formato, pensado como una charla distendida y sin guion rígido, se apoya en material de archivo y cámaras de estudio para lograr una conversación sincera y cercana.
Cada entrega recorre los orígenes de la marca, los obstáculos superados y el legado que se transmite de generación en generación. Las anécdotas en primera persona aportan enseñanzas para otros emprendedores y el cierre deja siempre un mensaje inspirador: seguir adelante, no bajar los brazos.
Un contenido multiplataforma
El contenido se despliega en todo el ecosistema de Canal 9. La entrevista completa se podrá ver en streaming, se amplificará con reels en redes sociales y tendrá un resumen en televisión abierta. Además, cada episodio contará con una nota periodística en ELNUEVE.COM, reforzando la presencia digital y el alcance multiplataforma.
Historias con Marca es una invitación a conocer el alma detrás de las empresas emblemáticas de Mendoza, un espacio donde la emoción, la cultura y la innovación se encuentran para dejar huella en la audiencia