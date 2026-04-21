Historias con marca: esta noche a las 22 con los creadores de Bianco & Nero

Este martes a las 22 se viene otro episodio de Historias con Marca, el programa de El Nueve Streams con emprendedores y referentes de la economía de Mendoza. Esta vez será el turno de Roberto Agüero, Valentina Zizzi y Facundo Agüero creadores de Bianco & Nero quienes compartirán como crecieron como empresa familiar y las claves de adaptarse al mercado.

Este martes a las 22 se viene otro capítulo de Historias con Marca el programa multiplataforma del El 9 Televida conducido por Elena Alonso y que en esta oportunidad tendrá como invitados a Roberto Agüero, Valentina Zizzi y Facundo Agüero, los emprendedores detrás de la reconocida Bianco & Nero. Podrás ver el estreno este martes 21 de abril a las 22 y luego On Demand desde ELNUEVE.COM.

La familia detrás de Bianco & Nero comparte una historia de resiliencia, innovación y visión empresarial: desde un giro de vida inesperado hasta la consolidación de una marca referente en Mendoza. En diálogo con Elena Alonso en El Nueve Streams, revelan cómo crecieron como empresa familiar, el desafío de pasar el mando a una nueva generación y las claves para adaptarse a un mercado en constante cambio sin perder calidad ni identidad.

Historias con Marca: una charla con los protagonistas de Mendoza