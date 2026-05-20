De una fórmula casera al éxito nacional: la historia de Laboratorio Valca, la empresa mendocina que nació para curar la piel

En el programa Historias con Marca, conducido por Elena Alonso, Gregorio Bajda repasó el origen de Laboratorio Valca, una empresa mendocina nacida hace más de 80 años a partir de una fórmula familiar para tratar lesiones en la piel y que hoy llega a más de 700 puntos de venta en el país.

En un nuevo episodio del programa Historias con Marca, conducido por Elena Alonso, el emprendedor mendocino Gregorio Bajda repasó el origen de Laboratorio Valca, una empresa familiar nacida en Mendoza que logró expandirse a nivel nacional manteniendo intacto el espíritu con el que comenzó hace más de 80 años: el cuidado de la piel desde una mirada humana y cercana.

Durante la entrevista, Bajda habló sobre el legado de su abuela y bisabuela, el proceso de profesionalización de la marca, el crecimiento comercial de la empresa y los desafíos de emprender en una industria altamente competitiva.

El origen de Valca: una historia familiar nacida desde la necesidad

La historia de Laboratorio Valca comenzó hace más de ocho décadas, cuando la bisabuela de Gregorio creó una fórmula para tratar una grave lesión en la piel que había sufrido su hija, la actual abuela del empresario.

Según contó Bajda, en aquel entonces no existían tratamientos eficaces para ese tipo de lesiones, por lo que su bisabuela —una mujer apasionada por la química, la ciencia y los preparados naturales— decidió elaborar una fórmula propia.

El resultado sorprendió incluso a los médicos. La recuperación fue tan favorable que un profesional comenzó a derivar pacientes a la casa familiar para recibir aquella preparación.

“Mi bisabuela nunca lo hizo pensando en un negocio, sino por la pasión de ayudar”, recordó Bajda durante la charla.

Con los años, el legado continuó en manos de su abuela, conocida en Mendoza como “la señora de Luján”, quien mantuvo vivo el trabajo enfocado en el cuidado de la piel.

Cómo nació la empresa moderna

Gregorio y su hermano fueron quienes decidieron transformar esa tradición familiar en una empresa formal.

El entrevistado explicó que desde pequeño creció viendo cómo su abuela ayudaba personas, incluso durante las fiestas, lo que despertó en él la idea de profesionalizar el proyecto y ampliar su alcance.

“Entendimos que había una misión: si podíamos convertir ese legado en empresa y llegar a miles de personas, el impacto iba a ser enorme”, sostuvo.

El proceso comenzó de manera gradual. Bajda contó que financió parte del crecimiento con otros emprendimientos personales mientras armaban una estructura pequeña y sumaban personal para áreas clave como administración, logística y comercialización.

De un stand improvisado al crecimiento nacional

Uno de los momentos decisivos para Valca ocurrió cuando participaron de un importante evento de la industria cosmética.

Según relató Gregorio, llegaron con recursos limitados y un stand improvisado, rodeados de grandes compañías internacionales.

Aunque al principio sintió frustración por la diferencia de escala, aquella experiencia le permitió redefinir el rumbo de la empresa.

“Ahí entendimos que teníamos que crecer, vender más y contratar talento para poder competir”, explicó.

A partir de esa decisión, Laboratorio Valca comenzó una etapa de expansión sostenida.

Actualmente, la empresa tiene presencia en más de 700 puntos de venta del país, trabaja principalmente con farmacias y mantiene una fuerte apuesta por el comercio digital.

La historia como diferencial de la marca

Uno de los elementos distintivos de Valca es la presencia de la abuela de Gregorio en las redes sociales de la empresa.

Todo comenzó, según relató Bajda, cuando publicó un video donde ella se emocionaba al ver un cartel de la marca en una farmacia mendocina.

La repercusión fue inmediata y terminó transformándose en parte de la identidad de la empresa.

“Entendimos que el diferencial enorme de la marca era el legado y la historia familiar”, señaló.

En la entrevista con Elena Alonso, Gregorio Bajda también adelantó que Laboratorio Valca ya trabaja para desembarcar en Chile, en lo que sería uno de los mayores pasos de expansión de la empresa.

Aunque aseguró que su gran sueño es ver un producto Valca en cada hogar argentino, reconoció que internacionalizar la marca representa un nuevo desafío.

“Hoy estamos viviendo un sueño. Ver nuestros productos en todo el país y el crecimiento del equipo es algo increíble”, concluyó el empresario mendocino.