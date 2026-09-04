Dato Mata Relato: ¿de qué vive Mendoza? mirá el informe exclusivo de Elena Alonso con los datos detrás del primer episodio

Este jueves se presentó el primer episodio de Dato Mata Relato y los protagonistas de Mendoza comenzaron a contrastar la realidad con números certeros. Elena Alonso realizó un informe y lo podés descargar en esta nota.

El 9 Televida presentó este jueves “Dato Mata Relato”, el programa coproducido por Elena Alonso y El 9 Televida, que pone bajo la lupa los principales debates sobre el futuro económico y productivo de Mendoza. Con la conducción de la economista Elena Alonso, el ciclo busca contrastar opiniones, diagnósticos y relatos instalados con información, datos verificables y las voces de los principales referentes de los sectores industrial, gubernamental y económico.

El primer episodio: ¿lo que creemos sobre Mendoza es cierto?

En el primer episodio de Dato Mata Relato se plantearon preguntas sobre algunas de las ideas más instaladas acerca de Mendoza y su economía.

Entre los interrogantes que formaron parte de la propuesta se debatió sobre el futuro de la industria vitivinícola y qué tan acertadas son algunas de las percepciones que existen sobre el presente y el desarrollo productivo de la provincia.

“¿Lo que creemos sobre Mendoza es cierto?” y “¿Cuál es el futuro de nuestra industria vitivinícola?” son algunas de las preguntas que se resolvieron con datos en el primer programa.

Los protagonistas que debatieron sobre la realidad de Mendoza en datos fueron:

Facundo Biffi

Guillermo Pensado

Gustavo Naves

Ana Lovaglio

Federico Pagano

Reviví el primer episodio de Dato Mata Relato

El informe de Elena Alonso con todos los datos que de debatieron

Elena Alonso elaboró un informe con todos los datos que se debatieron en el primer programa. El informe se puede descargar. ☟☟

Elena Alonso economista (UNCUYO), con un MBA de la Universidad de Barcelona y un posgrado en Mercado de Capitales y Finanzas Empresariales en la UCA. Es CEO y cofundadora de Emerald Capital, fundadora de la plataforma de educación financiera Elena Financiera, asesora en finanzas idónea en CNV y analista financiera para medios nacionales e internacionales.

Alonso cuenta con más de 500.000 seguidores en Instagram, TikTok, LinkedIn y WhatsApp y será la encargada de conducir las conversaciones y aportar el análisis de los datos que se presenten en cada episodio.

Dato Mata Relato: ¿de qué trata?

“Dato Mata Relato”, coproducido por Elena Alonso y El 9 Televida, es un nuevo contenido multiplataforma que busca contrastar opiniones, diagnósticos y relatos instalados con información, datos verificables y las voces de los principales referentes de los sectores industrial, gubernamental y económico.

“Dato Mata Relato” propone un espacio de conversación y análisis en el que referentes de distintos sectores abordarán algunas de las principales discusiones vinculadas con el desarrollo de Mendoza.

La propuesta parte de una premisa concreta: las discusiones suelen comenzar con relatos, opiniones o ideas que se repiten hasta convertirse en verdades instaladas. El programa buscará poner esas afirmaciones frente a los números para determinar qué hay de cierto detrás de cada una.

La idea central del programa queda resumida en una de sus principales consignas: “Las discusiones comienzan con relatos. Las decisiones se toman con datos”.

Por esta premisa es que se toma un relato y se lo confronta con un dato real, con el objetivo de aportar elementos que permitan comprender mejor la realidad económica y productiva de la provincia.

El ciclo tiene una mirada puesta en la evidencia, la pluralidad y las proyecciones de largo plazo. La propuesta apunta, además, a generar un espacio de discusión alejado de las disputas partidarias y centrado en información objetiva.

Cuándo se podrá ver el segundo episodio de “Dato Mata Relato”

El segundo episodio se emitirá el jueves 10 de septiembre a las 23.