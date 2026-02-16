Zulma Faiad rompió el silencio tras su grave accidente doméstico

La querida actriz permanece internada luego de sufrir una fuerte caída en su hogar que le provocó la fractura de cuatro costillas.

La noticia del accidente de Zulma Faiad generó una honda preocupación en el ambiente artístico este lunes feriado. La icónica artista de 81 años perdió el equilibrio en la escalera de su casa debido a la poca iluminación y terminó impactando de lleno contra el pasamanos del descanso. “Quedé colgada sobre la baranda, no podía respirar y el dolor era insoportable”, relató la actriz desde la Clínica Zabala, donde se encuentra bajo observación. A pesar de la gravedad del cuadro, que incluye cuatro costillas fracturadas, su espíritu permanece inalterable, asegurando con firmeza que su ánimo está intacto porque ama profundamente la vida y se siente sumamente cuidada por los médicos.

El rol de su familia ha sido determinante en estas horas críticas. Su hija, Eleonora, fue quien gestionó de inmediato el traslado en ambulancia y se encargó de todos los trámites administrativos, permaneciendo al pie de la cama desde el primer minuto. Ante la imposibilidad de que la actriz regrese a vivir sola tras el alta médica, ya se organizó un operativo de contención: Zulma Faiad se trasladará a la casa de su hermana para completar su rehabilitación. “Me voy a sentir amada y protegida, porque no me dejaron volver sola a mi casa”, confesó emocionada, destacando que el afecto de sus seres queridos es la mejor medicina para este difícil momento.

Dentro del sanatorio, las visitas de sus colegas no se hicieron esperar, destacándose la presencia constante de Carmen Barbieri. La conductora de “Mañanísima” relató en la pantalla de Canal 9 que visita a su amiga a diario y que suelen compartir momentos de mucha complicidad. “La hago reír tanto que ella me dice que le terminan doliendo más las costillas por las carcajadas que por el golpe”, bromeó Carmen, dejando en claro que el humor es el gran aliado de la recuperación. Esta red de amistades del ambiente artístico ha sido un sostén fundamental para que la actriz no pierda su característica sonrisa a pesar de la limitación física.

Actualmente, el equipo médico de la Clínica Zabala evalúa la evolución de las lesiones para descartar complicaciones respiratorias dadas la edad de la paciente y la zona afectada. Mientras tanto, la respuesta de la audiencia y de sus pares en redes sociales ha sido masiva, inundando los perfiles de la actriz con mensajes de aliento y pronta mejoría. Con la misma elegancia que la llevó a la cima del espectáculo, Zulma Faiad agradeció la empatía de la gente y reafirmó su fe en la recuperación, demostrando que, para una estrella de su magnitud, no hay caída que pueda apagar el brillo de su inmenso espíritu.