Zonda en Mendoza: qué pasa con las clases del turno tarde de este viernes 3 de octubre

Pese a la alerta amarilla por viento Zonda en distintas zonas de la provincia, la Dirección General de Escuelas informó que el dictado de clases se mantiene con normalidad en el turno tarde.

El Departamento de Contingencias Climáticas emitió una alerta amarilla para este viernes 3 de octubre por la presencia de viento Zonda en áreas de precordillera y en Malargüe. Según el pronóstico, el fenómeno se presentará durante la tarde-noche con ráfagas de entre 35 y 50 kilómetros por hora, que en algunos sectores podrían superar los 70 kilómetros por hora.

A pesar de estas condiciones, la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que NO SE SUSPENDERÁN las clases en ninguno de los niveles ni modalidades educativas para este viernes 3 de octubre. La decisión alcanza a toda la provincia y abarca el turno tarde de este viernes.

Zonda: ¿qué pasa este viernes 3 de octubre?

De acuerdo con el informe meteorológico:

Durante la tarde se espera ascenso de la temperatura en el Gran Mendoza, Valle de Uco y Malargüe.

El Zonda se hará sentir en precordillera y en el sur provincial, con picos de intensidad hacia la noche.

Se prevén condiciones de baja humedad y reducción de la visibilidad en algunos sectores.

Recomendaciones

Las autoridades solicitaron a la población tomar precauciones habituales frente al Zonda: hidratarse, evitar la exposición al aire libre prolongada, proteger a niños y adultos mayores, y circular con precaución en rutas y calles por posible reducción de la visibilidad.

De esta manera, Mendoza afrontará una nueva jornada de viento Zonda, aunque con el dictado escolar garantizado para toda la provincia.