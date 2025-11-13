Zeynep y Yildiz en peligro en Pasión Prohibida: quién les declaran la guerra a las hermanas

Zeynep y Yildiz quedan en medio de una situación muy riesgosa en Pasión Prohibida. Mirá lo que va a pasar en la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

La parada de carro de Zeynep a su marido no será gratuita. La mujer le dice sin filtros todo lo que sabe y lo deja estupefacto, pero eso mismo le despierta su lado más malvado y ahora no sólo Zeynep queda en peligro, sino también Yildiz, su hermana. Mirá lo que les va a pasar en Pasión Prohibida, la novela turca que acompaña tus tardes en El 9 Televida desde hace más de un año.

Zeynep y su marido están en guerra. A la hermana de Yildiz le ha sentado fatal enterarse de que su marido quiere divorciarse de ella para evitar que se quede con su dinero y ha intentado engañarla. Zeynep le ha dejado claro que no se lo pondrá nada fácil y se ha quedado en casa de su hermana.