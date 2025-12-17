Zaira Nara y un susto de salud, fue internada apenas llegó de Europa: ¿qué le pasó?

Tras aterrizar en suelo argentino luego de una breve pero intensa gira por el Viejo Continente, la reconocida modelo debió ser hospitalizada de urgencia. Zaira compartió el difícil momento con sus seguidores.

El cierre de año suele ser una etapa de balances y agendas cargadas, y para Zaira Nara no fue la excepción. Sin embargo, su ritmo de vida se vio interrumpido abruptamente al regresar de una fugaz visita a Europa a trabajar. Lo que comenzó como un malestar tras el vuelo terminó en una internación de emergencia que generó preocupación entre sus millones de seguidores en las redes sociales.

La conductora, que siempre mantiene un contacto fluido con su público, utilizó su cuenta de Instagram para reportar su estado desde una clínica de Buenos Aires. Con la transparencia que la caracteriza, Zaira publicó un video donde se la veía descansando en la cama del hospital mientras sintonizaba su participación especial en el programa MasterChef.

Un cuadro agudo

El diagnóstico no tardó en llegar: gastroenteritis aguda. Este proceso inflamatorio del sistema digestivo le provocó a la modelo dolores intensos y un malestar generalizado que le impidió continuar con sus actividades habituales apenas pisó la Argentina.

“Para terminar diciembre, gastroenteritis aguda”, escribió con una pizca de ironía, tratando de restarle dramatismo a una situación que, horas antes, la había tenido bajo tratamiento médico estricto. En las imágenes compartidas se podía observar el brazo de la modelo conectado a una vía de suero, el procedimiento estándar para rehidratar el organismo y administrar medicación analgésica de forma directa ante cuadros digestivos tan severos.

Una vez estabilizada, la menor de las hermanas Nara trajo tranquilidad a sus fanáticos con un relato pormenorizado de lo sucedido. Según explicó, los síntomas comenzaron a manifestarse de manera crítica durante su estancia en el exterior o en el trayecto de regreso.

“No sé si fue algo que comí o algún virus, pero viajé a Europa por cuatro días y tres noches y estuve sintiéndome muy, muy mal”, confesó. La brevedad del viaje —apenas 96 horas fuera del país— y el cambio de husos horarios podrían haber contribuido a un debilitamiento del sistema inmunológico, dejando la puerta abierta a bacterias o virus oportunistas.

La modelo reflexionó sobre la importancia de escuchar los mensajes que envía el organismo: “Por suerte, hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias”, añadió, reconociendo que el estrés o el trajín de los viajes constantes pueden pasar factura.

Recuperación en el seno familiar

Tras recibir el visto bueno de los médicos, Zaira obtuvo el alta y se trasladó inmediatamente a su domicilio para completar el reposo. La mejor medicina para la conductora ha sido, sin duda, el reencuentro con sus afectos más cercanos. Actualmente, se encuentra rodeada por sus hijos, Viggo y Malaika, y cuenta con el apoyo incondicional de su madre, Nora Colosimo, quien se encarga de asistirla en esta etapa de dieta blanda y descanso absoluto.

“Ya estoy en casa con mis hijos y mi mamá”, concluyó Zaira en su última actualización, dejando claro que, aunque el susto fue grande, la situación ya está bajo control. Ahora, el objetivo es recuperar energías para recibir el nuevo año con salud y vitalidad, lejos de los pasillos hospitalarios.