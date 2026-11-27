La modelo fue la figura elegida para clausurar el segmento de pasarela del Quimera Tour al ritmo de “Sexo en la moda”. Con un catsuit de efecto húmedo, botas de charol y un imponente despliegue de plumas, desplegó toda su magnetismo escénico en un escenario 360 grados.
Cuando la música pop y la moda de alto impacto convergen en un mismo escenario, el resultado suele convertirse en fenómeno viral en cuestión de segundos. Eso mismo ocurrió anoche en el Movistar Arena, donde Zaira Nara irrumpió como invitada estelar de María Becerra para coronar uno de los pasajes más celebrados del Quimera Tour. Lejos de pasar desapercibida, la modelo reafirmó su vigencia absoluta sobre las pasarelas con una apuesta estética oscura, teatral y magnética que encendió la ovación del estadio.
Su participación tuvo lugar durante la interpretación de “Sexo en la moda”, uno de los temas centrales del más reciente álbum de “La Nena de Argentina”. La puesta en escena transformó el escenario de 360 grados en una verdadera pasarela rodeada por miles de espectadores, un formato inmersivo que permitió apreciar desde todos los ángulos el porte, la seguridad y el oficio de Zaira al caminar frente a la multitud.
Estética futurista y dramatismo teatral: el catsuit y las alas
Para este cierre de alto voltaje, el estilismo apostó por un monocromo total black cargado de texturas contrastantes. La prenda protagonista fue un ajustado catsuit de vinilo negro con acabado efecto mojado, diseñado con mangas largas, cuello alto y un pronunciado escote en V regulado mediante un cierre frontal. El brillo espejo del material esculpió su silueta con precisión, otorgándole una impronta futurista que remitía al universo de las heroínas de cómic. El conjunto se completó con botas altas de charol que prolongaban la línea visual de la figura.
Sin embargo, el elemento que terminó de conquistar tanto al público presente como a los usuarios en redes sociales fue un imponente par de alas de plumas negras en tamaño XXL. Lejos de ser opacas, las plumas revelaban sutiles destellos tornasolados en matices bronce y bordó bajo las luces del estadio, aportando movimiento, volumen y una cuota de dramatismo escénico en cada desplazamiento.
Beauty look luminoso y postales desde las entrañas del estadio
En sintonía con la fuerza visual del vestuario, el estilismo capilar y de maquillaje buscó equilibrar la intensidad del látex con un acabado pulido y sofisticado. Zaira lució una melena extralarga ultralacia, peinada con raya al medio y brillo espejo, a la que sumó en camarines una hebilla joya plateada lateral, uno de los accesorios fetiche de la temporada.
El make up privilegió una piel fresca y radiante, realzada con rubor rosado intenso en las mejillas, mirada enmarcada mediante un esfumado cálido en tonos tierra y labios con acabado gloss. Como broche final, una gargantilla de strass y aros de cristales sumaron destellos sutiles al conjunto.
Una vez finalizado el espectáculo, la propia modelo abrió las puertas de su intimidad artística a través de Instagram, donde publicó una galería de imágenes y videos del detrás de escena. Allí se la pudo ver posando frente al cartel de su camarín, entre flight cases de equipamiento técnico y protagonizando una improvisada producción fotográfica frente a una persiana metálica, con sus gigantescas alas completamente desplegadas.