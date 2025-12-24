“Yo voy a hacer Bake Off, está confirmado”: Vero Lozano confirmó la noticia en su programa

Finalmente, fue la misma conductora de Cortá Por Lozano quien este martes confirmó que será ella la que lleve adelante el próximo programa de cocina que emitirá El 9 Televida en 2026.

Se termina el 2025 y con el nuevo año ya encima, más los cambios producto de la venta de Telefé, los movimientos en el canal de las pelotas y por ende en la grilla de programación – con El 9 Televida incluido – se empiezan a hacer notar. El primero de ellos llega con la confirmación de quién será la próxima conductora de la apuesta culinaria dulce de la señal de Buenos Aires. Es que fue la misma Vero Lozano quien este martes confirmó que ella será la conductora de la nueva edición de Bake Off sobre la que ya se está trabajando.

La conductora dialogó con Rodrigo Bar para SQP y expresó: “Yo no la robé a Marixa. Cuando se fue de LAM se especuló con que se iba a lo de Georgina Barbarossa… A mí, Fede Levrino me propuso a Marixa y me gustó. Con Georgina está todo bien, es mi amiga”.

A su vez, Lozano finalmente confirmó que ella conducirá Bake Off y no Wanda Nara como se rumoreó: “Yo voy a hacer Bake Off, está confirmado“.

“El panel de Cortá por Lozano está cerrado: Vicky se va en febrero y pasa a Ariel en su salsa. Marixa es la única incorporación“, reveló sobre las modificaciones en su ciclo.

Tras la confirmación de que Marixa Balli estará en el ciclo de Vero Lozano, Georgina Barbarossa habló en un programa de América y dejó en claro que no le gustó la decisión de Telefe, ya que quería a “La Cachaca” en su programa.

“Marixa iba a estar conmigo, pero me la robaron”, comenzó la conductora en el ciclo de Yanina Latorre y sumó: “Tengo muchos panelistas y me dijeron ‘basta, otra más querés’. La amo, la quería conmigo”. Luego admitió que ella no tiene poder absoluto sobre su programa .