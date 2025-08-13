Yildiz y un vergonzoso momento con Doğan descomprime tanto drama Pasión Prohibida

Una de las principales características de Pasión Prohibida, y uno de los ingredientes que la transformó en un éxito en El 9 Televida, es la mezcla de humor y drama. Y es de la mano de Yildiz que vuelve la comedia que tanto descomprime a la novela turca de las siestas.

Pasión Prohibida ni bien llegó a la pantalla de El 9 Televida se convirtió en una de las series más vistas. Parte de su éxito radica en el balance que estratégicamente supo tener la trama entre drama y comedia. Y si bien este último tiempo las escenas de dolor supieron ganar presencia, una vergonzosa situación entre Yildiz y Doğan se robará más de una sonrisa.

Yildiz se encuentra muy dolida después del engaño y la traición de Çağatay y Kumru. Todo lo sucedido le ha causado mucho daño y se siente humillada por las palabras de su exmarido y su examiga. La tristeza la invade y sólo desea pasar el día en la cama, sin pensar en nada.

Asuman está muy preocupada por su hija y no deja de buscar maneras de mejorar su estado de ánimo. Además, no solo percibe amistad entre Doğan y Yildiz, sino algo más. Así que arma un plan para acercarlos.

Mientras Yildiz se está relajando en su mansión, mimándose con una mascarilla cómodamente en su cama, su madre le pide a Aysel que llame a la empleada de Doğan para decirles que Yildiz está sola en casa y no responde al teléfono.

Cuando la empleada de Doğan le dice eso, él no duda en ir a su casa para asegurarse de que su vecina esté bien. Este momento interrumpe la tranquilidad de Yildiz y, al abrir la puerta con la mascarilla de pepino puesta, se siente avergonzada al encontrarse con Doğan de manera inesperada.

Ante esta situación, Yildiz, enfadada, llama a su madre para reprocharle lo que hizo mientras se quita la mascarilla, dispuesta a pasar un rato con Doğan.

¿Qué pasará y cómo seguirá todo? Para saberlo, no te pierdas Pasión Prohibida en El 9 Televida.