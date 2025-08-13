Yildiz y un vergonzoso momento con Doğan descomprime tanto drama Pasión Prohibida

Una de las principales características de Pasión Prohibida, y uno de los ingredientes que la transformó en un éxito en El 9 Televida, es la mezcla de humor y drama. Y es de la mano de Yildiz que vuelve la comedia que tanto descomprime a la novela turca de las siestas.
Pasión Prohibida ni bien llegó a la pantalla de El 9 Televida se convirtió en una de las series más vistas. Parte de su éxito radica en el balance que estratégicamente supo tener la trama entre drama y comedia. Y si bien este último tiempo las escenas de dolor supieron ganar presencia, una vergonzosa situación entre Yildiz y Doğan se robará más de una sonrisa.
Yildiz se encuentra muy dolida después del engaño y la traición de Çağatay y Kumru. Todo lo sucedido le ha causado mucho daño y se siente humillada por las palabras de su exmarido y su examiga. La tristeza la invade y sólo desea pasar el día en la cama, sin pensar en nada.
Asuman está muy preocupada por su hija y no deja de buscar maneras de mejorar su estado de ánimo. Además, no solo percibe amistad entre Doğan y Yildiz, sino algo más. Así que arma un plan para acercarlos.