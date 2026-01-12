Yildiz y la historia sin fin: la mujer, otra vez, termina detenida en Pasión Prohibida

En un giro inesperado de los acontecimientos, Yildiz, Zeynep y Asuman terminan en prisión una vez más, esta vez debido a un malentendido. Así se vienen las últimas semanas de Pasión Prohibida en El 9 Televida.

Pasión Prohibida, la novela turca de tus tardes en El 9 Televida, que ya transita sus últimas semanas al aire, te trae sucesos repetidos pero en un contexto nuevo. ¿Cómo es esto? Acá te explicamos.

Un escándalo tras otro. En un giro inesperado de los acontecimientos, Yildiz, Zeynep y Asuman se han visto en prisión una vez más, esta vez debido a un malentendido.

La prima de Sedai, desesperada por encontrar trabajo, ha terminado involucrada en una situación comprometedora que los ha llevado a todos a la cárcel.

La noticia de su arresto corre como la pólvora. Doğan, enterado de la situación, se va a la comisaría, decidido a ayudar a Yildiz.

Una vez que se han marchado del lugar, el padre de Kumru no ha podido evitar sorprenderse con la rapidez con la que su exmujer se ha ganado el corazón de la gente que estaba en la cárcel. De repente todo el mundo la saluda con mucho afecto.

Mientras, Handan tiene una conversación muy importante con Doğan sobre Kumru. Ahora que sabe que su hija está saliendo con el mismo hombre que ella, está inquieta por la situación.

Durante la conversación, Handan le explica que había notado comportamientos sospechosos en Selim y que, tras investigar, descubrió que su hija se hacía pasar por una tal Ezgi y que es la nueva pareja del médico.

Desde su posición de madre, Handan ha decidido unir fuerzas con Doğan para mantener esta situación en secreto. No quieren que los enemigos del empresario y de Kumru utilicen esta información para desprestigiarla públicamente.

Por su parte, Doğan ha sido tajante: si alguien intenta hacerle daño a su primogénita, no se quedará de brazos cruzados.

