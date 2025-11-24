Yildiz se hartó y se desata una nueva guerra en Pasión Prohibida

La madre de Halit Can y Yildiz Su perdió la paciencia con Ender y la emprende sin piedad contra la mujer. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Ante lo que se viene en Pasión Prohibida hay varios dichos populares que aplican, como “tanto va el cántaro a la fuente…” o “siéntate en la puerta de tu casa”... porque ahora todo cambia y Yildiz se harta de la maldad y la ambición desmedida de Ender y emprende su plan de ventaja. Mirá lo que se viene en la novela de las tardes de El 9 Televida.

Todos esperábamos con ansias el momento en el que Doğan y Yildiz volvieran a ser una familia, pero como siempre, las cosas se han torcido. Ender le cuenta a Doğan que Yildiz está con Engin, aunque es mentira, pero él se lo cree y los dos, por vengarse de la joven Yilmaz, deciden casarse.

La ceremonia se estaba celebrando en casa de la familia Yildirim. Nadie se esperaba este acontecimiento, así que solo asistieron Kumru, Caner y los testigos. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que en el momento de firmar los papeles… cae Yildiz

Elegante y segura de sí misma, se planta en frente de los novios y le dice a Ender: “Hace años me dijiste algo cuando me probaba un vestido de novia, ¿Te acuerdas?” La novia, con tono sarcástico, le contesta: “Cuánto lo siento, Yildiz, lo he olvidado”.

En ese momento, la exmujer de Doğan recuerda cómo Ender destrozó su vestido de novia y le dijo una frase que nunca se le olvidaría. Delante de todos, Yildiz coge el vestido de Ender y le arranca una parte dejándole claro que con ella no se juega “Déjame que te lo recuerde, esto solo acaba de empezar”.

La joven Yilmaz termina diciéndole exactamente la misma frase que la hermana de Caner le dijo en su día: “Está mejor así”.

¿Comienza la guerra? Para saber cómo sigue todo este drama, no te pierdas ningún capítulo de Pasión Prohibida en El 9 Televida.