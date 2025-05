Yildiz necesitará un GPS para entender a dónde está parada en Pasión Prohibida

Tras el incendio que deja a Yildiz y Çağatay al borde de la muerta, la rubia despierta luego de haber estado en coma y descubre que todo está muy distinto a como ella lo recuerda. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida en Canal 9 Televida.

Pasión Prohibida, la novela turca de las siestas de Canal 9 Televida, pega un gran salto de tiempo y trama esta semana. El punto de inflexión y lo que dispara este salto temporal, es el deseo intempestivo de Cansu de separar a Yildiz de Çağatay. Y en ese deseo, la inconsciencia total de lo que se hace y de las consecuencias de eso. Es que Yildiz, de repente, se encuentra involucrada en una realidad a la que ya no pertenece, y que cambió rotundamente, pero que al mismo tiempo la reconoce como parte fundamental. Para entender a qué nos referimos, vas a tener que seguir leyendo.

Cansu en su desesperado e incosciente deseo de separar a Yildiz de Çağatay arremete con un bidón de combustible a la mansión en donde, por idea, poco afortunada de Şahika, la pareja está encerrada. Así el fuego agarra al matrimonio sin muchas chances de escapar con vida. Por suerte lográn hacerlo, pero el precio que pagarán es altísimo.

Lo último que Yildiz recuerda es que estaba en la habitación con Çağatay intentando salir de allí porque el fuego estaba propagándose por toda la mansión.

Para ella han pasado unas horas. Muy alarmada, se ha despertado preguntando si su marido está bien. Sin embargo, han pasado cinco años desde ese momento y las vidas de todas las personas que conoce han cambiado.

En primer lugar, Çağatay ya no es su marido. Una noticia que, sin dudas, la romperá por dentro, será descubrir que ahora Çağatay está casado con su peor enemiga, Cansu. Sin poder imaginar que esto es solo el principio de su pesadilla, ya que no sabe que el pequeño Halit Can ni siquiera la recuerda y que llama mamá a Cansu.

Lo único que no ha cambiado es que Asuman sigue estando a su lado, feliz ante la vuelta de su hija; y que sus amigos Caner y Emir siguen queriéndola como antes.

La vida de Yildiz no es la única que está patas para arriba, ¿querés saber de Ender y Şahika? No te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en Canal 9 Televida.