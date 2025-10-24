Yildiz la va a paniquear fuerte: Doğan sale de la cárcel en Pasión Prohibida

Doğan sale de la cárcel luego de terminar allí porque la madre de Yildiz lo acusó de intento de asesinato. El tema es que el señor no sale calmado, sino con sed de venganza… así que Yildiz entra en pánico al enterarse de esto. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida.

Luego de intentar deshacerse de Çağatay, Doğan termina en la cárcel; pero lejos de salir de allí “reformado”, sale lleno de odio y de ganas de vengarse de quienes lo mandaron allí. Así que Yildiz y su madre Asuman entran en pánico al saber que el empresario está a punto de ser liberado. Mirá lo que se viene en la novela de las tardes de El 9 Televida, Pasión Prohibida.

Yildiz se ha convertido en una exitosa empresaria en estos dos años. Con la entrada de Doğan en prisión, ella ha asumido la dirección de la empresa y ha criado a sus hijos, Halit Can y Yildiz Su, con la ayuda de Asuman, Aysel y Sedai.

Durante este tiempo, Doğan ha tratado de demostrar su inocencia desde prisión y, con la ayuda de su abogada, ha logrado salir de la cárcel. El empresario tiene muchas ganas de vengarse de todos los que le dieron la espalda estos dos años, pero, especialmente, de Yildiz.

Sin que la joven Yilmaz lo sospechase, Doğan alquila la mansión de Çağatay para estar cerca de su exmujer y así ponerla nerviosa con su presencia. En mitad de una fiesta, el empresario aparece de la mano de su abogada anunciando que es su prometida.

Yildiz se queda de piedra al verlo y se espera lo peor: sabe lo rencoroso que es Doğan y las ganas que tiene de vengarse de ella. ¿Qué es lo que tendrá el empresario en mente? ¿Resurgirán los sentimientos entre ellos con el reencuentro?

Para saber cómo continúa esto, no te pierdas Pasión Prohibida en El 9 Televida la próxima semana.