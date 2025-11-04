Yildiz, Handan y Ender se llevaron economía a marzo y ahora Doğan las bocha, pero de la empresa

Pasión Prohibida avanza en sus últimas emisiones antes del final que ya está a la vuelta de la esquina en la pantalla de El 9 Televida.

Mientras Doğan estuvo en prisión, la empresa quedó en manos de Yildiz, Handan y Ender, sin embargo, parece que no la supieron manejar muy bien porque ahora que regresó el empresario empieza a encontrar un par de desmanejos que lo orillan a tomar una drástica resolución con respecto a las mujeres y la empresa. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Mientras Ender, Yildiz y Handan investigaban quién podría estar detrás de la muerte de Murat, Doğan ultimaba su venganza. Sus hombres habían descubierto que las tres amigas habían dejado a la empresa en la ruina con todo lo que habían gastado, así que había llegado el momento de tomar cartas sobre el asunto.

“Han gestionado tan mal la empresa durante mi ausencia que estamos sin liquidez y nos han congelado todas las cuentas”, comienza explicándole Doğan a sus socias. A las tres le entra el miedo en el cuerpo con esas palabras.

Como Doğan tiene más empresas, a él no le afecta tanto esta crisis, pero a ellas las deja sin nada. “Transfieranme el derecho de gestión de vuestras acciones para poder hacer fuerza ante el banco”, propone el empresario.

Después de pensárselo un rato, Yildiz, Ender y Handan deciden aceptar la propuesta de Doğan sabiendo perfectamente que el empresario ha conseguido lo que quería y que ellas se han quedado en la calle. ¿Qué harán ahora?

¿Qué se vendrá en Pasión Prohibida? Para saberlo, no te pierdas ninguno de los próximos episodios de esta serie que en Turquía se llamó Yasak Elma y que fue un gran suceso televisivo. No te cuelgues porque quedan pocos capítulos para el final.