Yildiz ejecuta su plan de venganza en Pasión Prohibida, mirá contra quién

Lo que Yildiz planea y ejecuta en Pasión Prohibida es un plan perfecto de venganza. Mirá lo que la mujer le hará creer a Çağatay para que aprenda.

Yildiz venía como el jamón del medio en un sánguche. La mujer estaba entre Çağatay y Doğan, pero el momento de decidir llegó, y mucho antes de que nadie lo supiera. Mirá el plan que trazó minuciosamente y que le dejará una dolorosa lección a uno de los empresarios. No te pierdas lo que se viene en Pasión Prohibida.

En un giro inesperado, Yildiz decide darle una segunda oportunidad a Çağatay después de su emotiva declaración y sus gestos de arrepentimiento. Aceptando su propuesta de marcharse lejos de vacaciones y empezar una nueva vida lejos, Yildiz queda con su exmarido en el aeropuerto a primera hora de la mañana del día siguiente.

Sin embargo, lo que Çağatay no imagina es que este supuesto reencuentro es, en realidad, una venganza meticulosamente planeada para darle una lección inolvidable.

Al llegar al aeropuerto, Çağatay se llevó una dolorosa sorpresa al ver que ella no estaba allí. Desesperado, la ha llamado por teléfono, solo para escuchar su dura respuesta: “Estoy donde tengo que estar, con mi marido”. En ese momento, Çağatay se quedó paralizado, sin poder creer lo que estaba pasando.

Lo que el empresario no sabe es que Ender ha cambiado el curso de las cosas tras enviarle un mensaje a Kumru, haciéndole creer a Yildiz que estaba jugando a dos bandas otra vez.

¿Logrará saber la verdad de todo esto, Yildiz? ¿Qué pasará cuando lo sepa? Para saber todo, no te pierdas los próximos episodios de Pasión Prohibida en El 9 Televida.