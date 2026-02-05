Yildiz dio el “sí” más esperado y sacudió el destino de Pasión Prohibida

Tras idas y vueltas cargadas de traición, la protagonista decidió apostar nuevamente por su amor con Doğan. Sin embargo, los planes de una celebración espectacular podrían verse empañados por las sombras de sus enemigos en El 9 Televida.

El drama que domina las tardes de El 9 Televida ha dado un vuelco que nadie quería perderse. En los últimos capítulos de Pasión Prohibida, la carismática Yildiz finalmente tomó la decisión que cambiará el rumbo de su vida: aceptó darle una nueva oportunidad a Doğan. Tras enfrentar un ultimátum que puso sus sentimientos contra las cuerdas, la joven aceptó formar esa familia feliz que tanto soñó para sus hijos.

A lo largo de su relación, Yildiz y Doğan han compartido momentos inolvidables, aunque también han sufrido mucho. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, ambos han decidido darle una nueva oportunidad a su amor y comenzar de nuevo.

Doğan, decidido a recuperar la confianza de Yildiz, ha luchado incansablemente para demostrarle que su amor es sincero y finalmente ha conseguido lo que tanto deseaba. Con un ultimátum en el aire, Yildiz ha decidido no dejar pasar la oportunidad de rehacer su vida junto al hombre que ama y que es el padre de su hija. Con un rotundo “¡Sí!”, ha aceptado volver con él.

Cuando Asuman, la madre de Yildiz, se ha enterado de la noticia, ha insistido en que la boda debe ser un día espectacular.

¿Cómo será todo y cuándo sucederá? Para averiguarlo, no te quedará más opción que sentarte, como cada tarde, frente a la compañía de El 9 Televida y así lo podrás descubrir.