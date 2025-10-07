Yeşim va de un problema a otro sin escalas en La Traición

Yeşim no sale de una que ya está metida en otra. La mujer contrató una niñera que parece que es peor que ella y pierde a Öykü. Mirá lo que va a pasar este miércoles en el culebrón dramático de las siestas de El 9 Televida.

Yeşim contrató una niñera para su hija, pero nunca se fijó en las referencias de la chica, grosso error. En el episodio de este miércoles de La Traición va a entender por qué hay pequeños detalles que se transforman en fundamentales y más tratándose de un hijo. Mientras Öykü desaparece, Oltan le da a Tolga una pista que también pone a Yeşim como principal sospechosa de un hecho delictivo, y que será determinante en la novela dramática de El 9 Televida. Para saber de qué hablamos, vas a tener que seguir leyendo y viendo la serie.

Todo el capítulo de este miércoles se puede decir que estará centrado en Yeşim. Es que toda la acción se desencadena cuando la mujer llama a la niñera que contrató para su hija para que se la ponga al teléfono. Pero cuando la mujer va a buscar a la niña, esta no está.

Y la cosa se complica cuando la mujer intenta ir a la estación de policía a denunciar la desaparición de Öykü. Es que como la niñera robó varias veces… cuando fue a la policía a hacer la denuncia por la desaparición de la pequeña, vino una amiga a llevársela porque si la investigaban se iban a dar cuenta de que es una estafadora. Así que el plan de esta mujer fue desaparecer para no enfrentar ningún conflicto con la policía.

Mientras, Yeşim regresa a la casa y allí también nota que falta el documento de la niña. Alguien se llevó la identificación de Öykü.

Por otro lado, Tolga le hace una escena de celos a Oylum porque cuando tuvo un problema lo llamó primero a Kenan en lugar de a él. Así Tolga va y habla con su padre, que le cuenta que tiene grabaciones de Yeşim el día del “accidente” con su amiga.

¿Qué hará Tolga con ese material? Y ¿qué hará Yeşim cuando sepa que Oltan y Tolga tienen algo en su contra? Pero esto no es todo, porque la mujer descubrirá con quién está su hija y se viene otro mega dramón. Para saber de qué se trata, este miércoles a las 14:30 horas ponete frente a El 9 Televida y no te pierdas La Traición.