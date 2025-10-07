Yeşim va de un problema a otro sin escalas en La Traición

La Traición

Yeşim no sale de una que ya está metida en otra. La mujer contrató una niñera que parece que es peor que ella y pierde a Öykü. Mirá lo que va a pasar este miércoles en el culebrón dramático de las siestas de El 9 Televida.

usuario
Macarena Gonzalez

Yeşim contrató una niñera para su hija, pero nunca se fijó en las referencias de la chica, grosso error. En el episodio de este miércoles de La Traición va a entender por qué hay pequeños detalles que se transforman en fundamentales y más tratándose de un hijo. Mientras Öykü desaparece, Oltan le da a Tolga una pista que también pone a Yeşim como principal sospechosa de un hecho delictivo, y que será determinante en la novela dramática de El 9 Televida. Para saber de qué hablamos, vas a tener que seguir leyendo y viendo la serie.

Todo el capítulo de este miércoles se puede decir que estará centrado en Yeşim. Es que toda la acción se desencadena cuando la mujer llama a la niñera que contrató para su hija para que se la ponga al teléfono. Pero cuando la mujer va a buscar a la niña, esta no está.

Y la cosa se complica cuando la mujer intenta ir a la estación de policía a denunciar la desaparición de Öykü. Es que como la niñera robó varias veces… cuando fue a la policía a hacer la denuncia por la desaparición de la pequeña, vino una amiga a llevársela porque si la investigaban se iban a dar cuenta de que es una estafadora. Así que el plan de esta mujer fue desaparecer para no enfrentar ningún conflicto con la policía.

Mientras, Yeşim regresa a la casa y allí también nota que falta el documento de la niña. Alguien se llevó la identificación de Öykü. 

Por otro lado, Tolga le hace una escena de celos a Oylum porque cuando tuvo un problema lo llamó primero a Kenan en lugar de a él. Así Tolga va y habla con su padre, que le cuenta que tiene grabaciones de Yeşim el día del “accidente” con su amiga.

¿Qué hará Tolga con ese material? Y ¿qué hará Yeşim cuando sepa que Oltan y Tolga tienen algo en su contra? Pero esto no es todo, porque la mujer descubrirá con quién está su hija y se viene otro mega dramón. Para saber de qué se trata, este miércoles a las 14:30 horas ponete frente a El 9 Televida y no te pierdas La Traición.

 