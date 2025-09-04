Yeşim se descarta en La Traición, ¿qué intenta hacer?

El drama marca el ritmo de La Traición, la serie de las siestas de El 9 Televida, y por estos días, si bien la protagonista es Güzide, toda la acción pasa por Yeşim y Oylum. Mirá lo que pasó y lo que deja terreno a lo que viene.

En el episodio de este jueves que se vio de Aldatmak, o como la conocemos en El 9 Televida, La Traición, se vio que Yeşim se ocultó en la casa de una vecina.

Es que luego del teatro de su amiga como enfermera intentando llenarle la cabeza a Oylum en contra de su madre y con la enorme posibilidad de que Tarık descubriera todo, la mujer huye y se esconde. Lo que ella, ni Güzide esperan es encontrarse de manera inesperada, y eso sucederá el viernes. Pero no vamos a anticipar nada más sobre esto.

Mientras, el que avanza varios casilleros con Güzide es Sezai. Guiño, guiño. El abogado viene haciendo las cosas muy bien.

Pero como esto es como el juego de la Oca, quien retrocede varios casilleros, no ahora, pero si en breve, es Oylum. La chica le pide perdón a su madre por las mentiras, sin embargo le va a volver a mentir con respecto al viaje.

No te vamos a anticipar ni a espoilear nada. Para saber cómo sigue esto, no te pierdas el próximo episodio de La Traición en El 9 Televida.