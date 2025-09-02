Yeşim enceguecida va por todo en La Traición

Güzide, además de tener que lidiar con el proceso interno de rearmarse completamente de nuevo, deberá tener que enfrentarse con el hecho de que la nueva pareja de Tarik está enceguecida y es capaz de lo que sea para destruirla, pero ¿podrá? Mirá lo que se viene en La Traición en El 9 Televida.

Güzide vio cómo su vida se derrumbó ante sus ojos. Ahora la mujer intenta rearmarse, pero Yeşim está dispuesta a que todo le sea infinitamente más difícil a la jueza. Mirá lo que hizo en La Traición para lastimar al personaje de Vahide Perçin y lo que se viene en la novela de las siestas de El 9 Televida.

Yeşim amenaza a Tarık con quitarle la chance de ver y ser parte de la vida de su hija, Öykü. Pero el veneno y de la mujer no se limita sólo ahí, también lo esparse para que toque a Güzide. No sólo la pelea con el tema del divorcio, sino que además, busca a una amiga para que le meta ideas a Oylum mientras la chica está hospitalizada, contra su propia madre. Los escrúpulos de Yeşim, son claramente un tema que desconoce de límites.

Como Oylum perdió el conocimiendo, Yesim aprovehca para, con ayuda de una amiga, infundirle ideas equivocadas a la chica sobre su propia madre.

Mientras Ozan se logra acomodar poniendo orden en su vida y consiguiendo el puesto que merece, la fortuna inesperada que ha recibido pronto empieza a causarle problemas.

Güzide, quien recibe golpes tras golpes de parte de su hija, no puede evitar cuestionarse a sí misma. Como resultado de este cuestionamiento, su actitud hacia quienes la rodean cambia visiblemente. El cambio en el carácter de Güzide asombra a su familia.

Sin embargo, lo que se viene será un parteaguas en la trama de La Traición. No te quedés afuera de la serie turca de las siestas de El 9 Televida.