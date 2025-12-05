Yeşim desata el caos y Güzide enfrenta el dolor más inesperado en La Traición

La tensión se multiplica cuando Yeşim acude a un programa de televisión pero la llegada de Tarık, la termina dejando muy mal parada. Mirá todo lo que va a pasar en La Traición, la novela turca de las siestas de El 9 Televida el próximo lunes.

En La Traición, la tensión vuelve a escalar cuando las acciones desesperadas de Yeşim desatan un nuevo conflicto con Zeliş, afectando a todos los que las rodean. Güzide, aún marcada por el dolor y siempre en guardia por el bienestar de su familia, reacciona con angustia ante esta relación turbulenta, especialmente ahora que su hijo vuelve a quedar atrapado en un torbellino emocional y mediático del que no puede salir ileso.

Tarık, cuyo nombre se ha visto involucrado en escándalos nacionales debido a Yeşim, atraviesa uno de los momentos más peligrosos de su vida. Mientras los rumores crecen, también lo hace el interés de sus enemigos, que comienzan a acercarse sigilosamente. En medio de esta presión, nuevos secretos de su pasado salen a la superficie, obligándolo a enfrentarse a lo que siempre intentó ocultar. Cuando termina cara a cara con alguien que creía un amigo, toma una decisión impulsiva que lo conduce a un punto sin retorno. Lo que Tarık desconoce es que su mayor enemigo lo observa de cerca, siguiendo cada uno de sus movimientos desde las sombras.

En paralelo, Ozan y Zeliş deciden casarse en secreto, conscientes de que ninguna de las dos familias aprobaría su unión. Aunque el matrimonio debería ser motivo de alegría, la noticia golpea profundamente a Güzide, quien comprende que no estuvo presente en ninguno de los casamientos de sus hijos. Este dolor emocional se intensifica cuando un terrible accidente de tráfico sacude a la familia, dejándola frente a un dilema que la obliga a tomar la decisión más difícil de su vida.

