Luego de que Marta Fort blanqueara este miércoles su separación del uruguayo Juan Manuel Ramírez, su compañera de MasterChef Celebrity, Josefina “China” Ansa, no tardó en reaccionar con humor y complicidad. Enterate de todos los detalles acá.

La amistad que nació entre las hornallas de MasterChef Celebrity volvió a quedar en evidencia fuera del estudio. Apenas trascendió el comunicado con el que Marta Fort confirmó el fin de su noviazgo con Juan Manuel Ramírez, la China Ansa le escribió por privado y decidió mostrar en sus historias de Instagram la ocurrente charla que mantuvieron bien temprano por la mañana.

“Vamos al Tropitango”: el plan de la China Ansa con guiño a Mala Fama

Sorprendida por la noticia sentimental de su compañera, la conductora arrancó el intercambio sin filtros: “Martaaaa. ¿Cómo es eso que te separaste? Lpm no te veo una semana y esto se descontrola”, le escribió en el chat.

Lejos de quedarse en los lamentos, la periodista redobló la apuesta y le propuso salir a festejar con un show de Hernán “Mala Fama” Coronel, colega de ambas en el certamen culinario: “Che, ¿vamos al Tropitango? Toca el malafaaaaamero. Le hacemos el aguante”.

La respuesta de la hija de Ricardo Fort fue inmediata y súper entusiasta: “Yendo no, llegando”, contestó acompañando el mensaje con varios stickers icónicos de su papá. Al publicar la captura de pantalla en sus redes, la China resumió el espíritu del momento con humor: “Nuestras charlas a las 8 am”.

El picante comunicado de Marta Fort y la vuelta del “casting”

Horas antes de este intercambio, Marta había elegido sus historias de Instagram para oficializar su soltería frente a sus seguidores: “Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja”, expresó en primera instancia.

Aunque evitó dar detalles puntuales sobre el quiebre, lanzó una tajante indirecta hacia su expareja: “Mi vida y exposición son mucha información para inseguros”. Para cerrar, le puso humor a la situación arrobando al canal de streaming Blender —donde meses atrás había participado de una divertida búsqueda de candidatos junto a José María Listorti— y preguntó: “Así que… @estoesblender. ¿Seguimos con el casting?”