Yanina Latorre tiró el bombazo del año: La China Suárez habría dejado a Mauro Icardi

Yanina Latorre lanzó la bomba en Sálvese quien Pueda: la actriz descubrió chats comprometedores del futbolista con una tercera persona sobre Ekaterina Ojeda, armó las valijas y se refugió en un exclusivo country. Los detalles del escándalo.

El universo de la farándula argentina vuelve a quedar en estado de shock absoluto. Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la convivencia marchaba sobre ruedas, estalló una nueva y feroz crisis entre Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi. Según reveló la conductora Yanina Latorre este miércoles 1 de julio, la actriz tomó la drástica decisión de abandonar la casa que compartían tras descubrir chats que vinculan al futbolista con otra mujer, en medio del revuelo por su reciente escapada nocturna.

El detonante de la ruptura fue el polémico episodio que Icardi protagonizó con la modelo Ekaterina Ojeda en el boliche Tequila. Aunque el delantero del Galatasaray le juraba a la China que todo era un invento de la joven para “buscar cámara”, la actriz fue más allá y revisó el teléfono de su pareja. Lo que encontró fue letal: mensajes de Icardi con un intermediario, donde el futbolista explícitamente pedía que lo “conectaran” y le pasaran el número de teléfono de “Eka”.

Bolso, hijos, perro y refugio en una mansión de US$ 1.100.000

De acuerdo a la información brindada por Latorre en su ciclo Sálvese quien Pueda, la reacción de la China Suárez fue inmediata y no dio lugar a segundas oportunidades. “Hace cuatro días ella abandonó la ‘casa de los sueños’. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso, con sus dos hijos pequeños y un perro, y se fue a instalar a San Jorge”, detalló la panelista sobre la mudanza a la lujosa propiedad que la actriz adquirió el año pasado por 1.100.000 dólares.

Instalada en la zona norte y lejos del asedio, la ex Casi Ángeles busca bajar el perfil y refugiarse en su círculo íntimo. “Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y se muestra simpática con los vecinos”, comentaron sobre su nueva rutina diaria. A pesar de que Icardi intentó visitarla y persuadirla para recomponer el vínculo, la decisión de ella parece irreversible: “Él está con una tristeza tremenda, pero ella por ahora no quiere saber nada de volver”.

El millonario revés económico de Icardi con Wanda Nara

La depresión anímica de Mauro Icardi no solo se debe al desaire de la China Suárez, sino también a las fuertes presiones judiciales que enfrenta por el pasado. Acorralado por las denuncias públicas de Wanda Nara, quien recientemente expuso que el jugador debía más de un año de cuota alimentaria provisoria, Icardi tuvo que desembolsar una fortuna por consejo de sus abogadas para intentar limpiar su imagen.

“Está tan deprimido que pagó para ver si le empiezan a salir bien las cosas”, disparó Yanina Latorre. En las últimas horas, el futbolista depositó 400.000 dólares en el banco destinados a la mediática, descontando 105.000 dólares en concepto de multas previas que ella mantenía con él. Un combo explosivo de deudas, infidelidades y mudanzas exprés que promete sumar nuevos capítulos.