¿Ya tenés fiesta para ir en Año Nuevo? Preparate que vuelve el mítico Club del Sodeado con DJ Mämi

Este Año Nuevo, Mendoza se prepara para revivir una de las experiencias más queridas de su noche: el regreso del Club del Sodeado, de la mano de Alejandra Pérez, conocida como DJ Mämi. No es solo una fiesta que vuelve, es un ritual colectivo que marcó una época y que, por una noche, vuelve a abrir su burbuja de música, libertad y encuentro.

La decisión fue repentina, pero venía madurando desde hacía tiempo. Mensajes de seguidores, recuerdos compartidos entre amigas y una nostalgia que nunca se apagó terminaron de empujar la idea. Hubo, además, una señal imposible de ignorar: durante cinco años, el Sodeado se hizo religiosamente todos los miércoles. Y este Año Nuevo cae el miércoles. “Fue como decir: listo, es ahora”, resume DJ Mämi para elnueve.com.

Para ella, El Sodeado es mucho más que una fiesta. Es cuna y plataforma de lanzamiento. Allí se consolidó su identidad artística y comenzó un camino que luego la llevó a girar por Europa, México y distintos países de Sudamérica. “Fue el trampolín que me hizo confiar en mi visión musical, no solo como DJ, sino también como productora”, explica. De ese espacio nació el sonido propio que hoy la define.

Pero el impacto del Sodeado fue más profundo. “Antes no existía una fiesta así en Mendoza”, reflexiona. No era solo la música: era el público. Una convivencia impensada afuera, pero natural adentro. Disidencias, rugbiers, bandas indie, escenas distintas compartiendo pista en una armonía casi utópica. “Adentro pasaba lo que no pasaba afuera. Era una burbuja hermosa”, recuerda. Esa diversidad fue parte esencial de su magia y también del cambio de paradigma que dejó en la escena local y nacional.

La vuelta será en los jardines de Wabi, al aire libre, con plan B bajo techo. El line-up es el original: Looocyfer, Efrita y DJ Mämi, juntas otra vez en cabina. Musicalmente, la promesa es clara: reggaetón, cumbia, neoperreo y el ADN inconfundible del Sodeado. Y una promo increíble de 2×1 en las entradas.

Con el 2026 asomando como año de comienzos, DJ Mämi también mira hacia adelante: nuevas producciones, sesiones propias y colaboraciones. Pero primero, el reencuentro. Porque algunas fiestas no se olvidan. Y algunas vueltas eran inevitables.