“Ya no sabe quién soy”: el desgarrador relato de Soledad Pastorutti sobre el delicado estado de salud de su padre

En el marco de la presentación de su nuevo álbum discográfico titulado Vale la pena, con el cual celebra tres décadas de trayectoria musical, Soledad Pastorutti abrió su corazón y reveló el difícil momento familiar que atraviesa. La querida cantante folclórica habló sobre el delicado estado de salud que padece su padre, Omar Pastorutti, quien inspiró la canción “Mi refugio”.

Consagrada como una de las máximas referentes de la música nacional, Soledad Pastorutti vive un año de balances y celebraciones por sus treinta años de carrera. Sin embargo, detrás de la salida de su flamante disco Vale la pena —que reúne diez canciones inéditas— se esconde una historia familiar profundamente movilizadora vinculada al delicado cuadro de salud que transita su padre, Omar.

Durante la conferencia de prensa y en una reciente entrevista radial con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, La Sole se sinceró sobre el trasfondo de “Mi refugio”, la canción que eligió componer y grabar como un tributo en vida a quien fuera su gran pilar y el hombre que le enseñó a volar.

“Mi viejo ya no sabe quién es ni quién soy yo”

Con la voz quebrada por la emoción, la intérprete de Arequito detalló el durísimo proceso que le tocó atravesar al asimilar la enfermedad que afecta a su progenitor, al punto de perder la noción de su propia identidad y la de sus seres queridos: “Mi viejo ya no sabe quién es ni sabe quién soy yo”, expresó con profundo dolor, al tiempo que reconoció que le costó un largo período aceptar esta realidad mientras debía continuar adelante con sus compromisos profesionales sobre los escenarios.

Pese al avance del cuadro de salud, la cantante destacó que la música logró atravesar la barrera del olvido en un momento íntimo muy especial. Cuando le hizo escuchar el tema por primera vez, su papá se quebró en llanto: “Primero reconoció mi voz, lo que no es poca cosa”, valoró, desestimando la advertencia de un amigo de la familia que le sugirió no ponérsela para evitar alterarlo.

El refugio de una canción grabada en una sola toma

A la hora de registrar el tema en el estudio de grabación, la atmósfera se cargó de un dramatismo absoluto. La artista bajó las luces y decidió plasmar la letra frase por frase, con un resultado tan visceral que la versión que finalmente integra el disco es, en realidad, el propio demo original: “La canción la grabé una sola vez”, aseguró, explicando que buscar una perfección técnica habría alterado el estado emocional irrepetible de ese instante.

La letra de “Mi refugio” evita describir el diagnóstico médico y se concentra en un inmenso agradecimiento hacia los valores inculcados, el apoyo incondicional y la libertad que le otorgó para construir su camino artístico:

Un pilar fundamental: Recordó que su padre siempre fue un hombre sumamente justo y pilar indiscutido de un núcleo familiar integrado por su madre, su hermana Natalia y ella misma. La pena de los nietos: “Me da mucha pena lo que está pasando, porque sería un tipo que en la actualidad disfrutaría mucho de sus nietos” , lamentó con nostalgia.



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