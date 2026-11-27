En la gala dedicada a las abuelas en MasterChef Celebrity —en la pantalla de El 9 Televida—, una participante brilló con sus canelones inspirados en la receta de Virginia Lago y conmovió a Germán Martitegui, quien advirtió a sus compañeros sobre su crecimiento en el certamen.

La noche temática dedicada a las abuelas en MasterChef Celebrity —el reality que se emite por El 9 Televida— tuvo como gran protagonista a Karina Mazzocco, quien presentó una fuente de canelones que despertó los elogios unánimes del jurado y le valió una contundente definición de Germán Martitegui.

La emoción de Martitegui y el elogio a la salsa de tomate

Tras la clase previa de Virginia Lago y los 60 minutos de cocina con delantal de abuela y sin paso por el mercado, Karina Mazzocco llevó su preparación frente a Germán Martitegui, Maru Botana y Julia Debicki (en reemplazo de Damián Betular).

Lo primero que llamó la atención de los chefs fue la calidad de la salsa de tomate, ausente hasta ese momento en el resto de los platos. “Primera vez que tenemos salsa de tomate”, celebró Debicki. Al explicar su técnica, Mazzocco contó que comenzó por rehogar la cebolla porque “siempre tarda tanto en hacerse”, salteó la acelga en manteca antes de integrarla con la ricota y priorizó una salsa abundante: “Me gusta que esté bien humectado”.

El resultado conmovió a Martitegui, quien no dudó en lanzar una advertencia para el resto de los famosos en competencia: “Primero me emocioné, porque el plato está muy bien. Ya nació una participante con la que hay que tener mucho cuidado”. Por su parte, Maru Botana destacó el equilibrio de sabores: “Tiene una combinación de sabores perfecta. Se siente la nuez moscada, se siente la salsa de tomate, se siente que se trabajó la salsa”, mientras que desde atrás Pablo Migliore resumió el sentir general: “Es candidata”.

Visiblemente emocionada, la conductora aseguró que el programa le está “cambiando la vida” y definió la cocina como “entregar amor en forma de comida”.

La tensión con La Negra Vernaci y Edith Hermida camino al balcón

El festejo de Karina Mazzocco también estuvo atravesado por las rispideces dentro del estudio, especialmente bajo la mirada de Elizabeth “La Negra” Vernaci y Edith Hermida.

Cuando Wanda Nara bromeó con que debería celebrar vestida de rojo para protegerse de la envidia, Vernaci intervino sin filtro para recordarle viejos cruces: “No es tu amiga. Terminala. Acordate todo lo que dijo de vos”. Lejos de engancharse en una discusión directa mientras subía al balcón, Mazzocco dejó en claro su lectura del juego —“Son especialistas en sembrar cizaña. Acá la cosa es divide y triunfarás”— y cerró con ironía: “Las quiero”.

Seguí todas las galas, las devoluciones del jurado y el minuto a minuto de MasterChef Celebrity a través de la pantalla de El 9 Televida.