Ya llegan las fiestas, conocé cuáles será la atención en los comercios en Navidad y Año Nuevo

El CEC definió como atenderán los comercios durante las ultimas semanas de diciembre.

Con diciembre en marcha y las compras navideñas a pleno, el Centro de Empleados de Comercio (CEC) confirmó cómo funcionarán los locales del microcentro mendocino en los días clave de fin de año. La idea es que los trabajadores puedan compartir las celebraciones en familia y, al mismo tiempo, que los clientes organicen sus compras sin sorpresas de último momento.

Un diciembre intenso

El último mes del año siempre es uno de los más movidos para el comercio: promociones, regalos y un flujo constante de gente en las calles. En ese contexto, el CEC y las cámaras empresarias acordaron un esquema que busca equilibrar la fuerte demanda con el descanso de quienes sostienen la actividad detrás de los mostradores.

Para los consumidores, esto significa planificar las compras con antelación y evitar las corridas de último minuto. Para los empleados, representa la posibilidad de terminar la jornada antes y disfrutar de las fiestas sin la presión de horarios extendidos.

Horarios especiales

24 de diciembre: los comercios cerrarán a las 14 horas .

los comercios cerrarán a las . 31 de diciembre: también habrá cierre temprano a las 14 horas.

Días sin actividad

25 de diciembre: no abrirán los locales en toda la provincia.

no abrirán los locales en toda la provincia. 1 de enero de 2025: tampoco habrá atención comercial.

Control y denuncias

El CEC recordó que quienes detecten incumplimientos pueden comunicarse por correo electrónico a gremiales@cecmendoza.com.ar o vía WhatsApp al 2615997136.