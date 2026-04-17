Ya están los ganadores para ver a Fito Páez en Mendoza

Se conocieron los ganadores del sorteo para el show de Fito Páez en Mendoza: el esperado recital en el Arena Maipú promete un recorrido único entre clásicos y nuevas canciones en el marco de su gira “Sale el Sol 2026”.

Los televidentes ya tienen a sus ganadores: se conocieron quiénes se llevarán las entradas para uno de los shows más esperados del año, el recital de Fito Páez en Mendoza.

El espectáculo se realizará en el Arena Maipú Stadium, en el marco de su nueva gira “Sale el Sol 2026”, una propuesta artística que marca una etapa renovada en la carrera del músico rosarino.

La convocatoria había generado gran expectativa entre el público, que pudo participar completando un formulario y quedó automáticamente inscripto en el sorteo. Finalmente, los ganadores ya fueron definidos y podrán disfrutar de una noche única.

El reconocido artista llegará con un show completamente reconfigurado, que propone un recorrido por los grandes himnos de su trayectoria, pero con versiones inéditas y una puesta escénica diseñada desde cero. La gira “Sale el Sol” se presenta como un proyecto conceptual, donde cada detalle fue pensado para ofrecer una experiencia distinta.

Luego del éxito de “Páez Tecknicolor”, tour que lo llevó por distintos países, el músico encara ahora un desafío diferente, con una selección de canciones trabajada minuciosamente y un enfoque más introspectivo.

El concierto también incluirá temas de “Novela”, su último álbum conceptual, muy bien recibido por la crítica y el público. De esta manera, el show combina clásicos inolvidables con nuevas composiciones, releyendo su obra desde una mirada actual.

El regreso de Fito Páez a la provincia será este viernes 17 de abril, con una única función que promete ser una verdadera celebración de la música y el vínculo con sus seguidores. “Sale el Sol Tour 2026” no será solo un recital, sino una declaración artística de uno de los grandes referentes del rock en español, en un momento de plena madurez creativa.

Estos son los ganadores de entradas

Estos son los ganadores de entradas:

Gael Ezequiel Barrionuevo

Uma Salomé Funes

Lisandro Tobías Aciar

Malena Yazmín Olguín

Benicio Lautaro Montivero

Nota: los ganadores tienen que comunicarse con Marketing al celular: 2616486900.