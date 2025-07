“Y se va la Segunda (temporada)” de Amor a Cualquier Precio, y te vas a enterar que algo de lo que pasó antes fue todo mentira

La vida de los Korhan viene movidita y estos últimos episodios previos al final de lo que en Turquía fue la Segunda Temporada no te van dar respiro. Sin espoiler te vamos a ir adelantando algo de lo que se viene en la pantalla de El 9 Televida.

La vida de Seyran y Ferit no tiene respiro en Amor a Cualquier Precio. Con cada vez escenas de amor más distanciadas, la novela turca de las noches de El 9 Televida se prepara para darte los últimos episodios de lo que en Turquía se correspondió con la Segunda Temporada de Yalı Çapkını. Algo absolutamente inesperado, se avecina para dejarte con la mandíbula abierta y sin reacción, ¿estás preparada? Sin espoiler pero con algunas pistas acá te contamos lo que se viene.

Por el momento sólo se sabe que Seyran está muy enferma, no se sabe de qué. Algo que, increíblemente, conoce Tarik, el enemigo de la familia Korhan. Mientras el personaje al que Afra Saraçoğlu le puso el cuerpo por tres temporadas lidia con este secreto y el hecho de que no sabe cómo contárselo a su marido, Ferit busca poder. El joven perdió a su padre, aparentemente, y a su hermano por luchas de poder que le fueron heredadas por su abuelo Halis Korhan. Cansado de esto, decide buscar alianza con un poderoso pero muy peligroso hombre de Estambul. Lo que Ferit no sabe es que Seyran se dará cuenta de lo que está pasando y tomará acción.

Mientras, Ifakat queda al descubierto con la aparición de un nuevo personaje que a lo largo de la Tercera Temporada, que comienza la semana que viene en El 9 Televida, le traerá muchos dolores de cabeza a toda la familia.

Y lo que viene, es aún más impresionante, pero no te lo vamos a espoilear. Te vamos a invitar a que lo vivas en vivo y en directo. No te pierdas los episodios finales de las Segunda Temporada de Yali Çapkini en El 9 Televida.