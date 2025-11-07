Y los argentinos nominados a los los Grammy 2026 son…

La lista de nombres nacionales incluye varios géneros. Acá toda la info.

Este viernes al mediodía se anunciaron las nominaciones para la 68ª edición de los Premios Grammy 2026, que se celebrarán el próximo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Fue una jornada de orgullo para la música argentina: la Recording Academy reconoció el talento de varios artistas nacionales como Nicki Nicole, Trueno, Fito Páez, Paco Amoroso y Ca7riel, quienes no tardaron en festejar la noticia y compartir su alegría en las redes sociales.

Para Nicki Nicole, el anuncio resultó profundamente emotivo. En una historia de Instagram, la cantante se mostró llorando y declaró: “Chicos, no. O sea, NAIKI está nominado a los Grammys americanos. Está nominado a los Latin Grammys y ahora está nominado a los Grammys americanos”.

En la secuencia compartió el momento en que la Academia anunció su terna, escribiendo: “Lloro, con artistas increíbles”, seguido de capturas de mensajes en X celebrando su nominación con frases como “NAIKI nominado a los grammy!! A los G R A M M Y S AMERICANDOS” y “Ok. Bueno. LLorando”.

Fito Paéz también expresó su alegría con un posteo en Instagram donde mostró el recuadro rosa con las inscripciones “Nominated for Best Latin Rock or Alternative Album at the Recording Academy Grammys” y “2026 Grammy Nominee” junto al nombre de su disco, Novela, y el texto destacado: “Nominado al Grammy en la categoría Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo”.

Trueno, por su parte, reaccionó de manera sintética pero contundente: ante la publicación de los nominados eligió dos emojis – una llama y manos en posición de rezo – y después, al compartir el video de la categoría en sus historias, escribió: “¿Desde el barrio de la Boca?”, haciendo referencia a su origen y el orgullo barrial.

Paco Amoroso y Catriel celebraron juntos otra primera nominación. Los artistas compartieron en sus historias una imagen en la que aparecen vestidos con trajes oscuros de corte sastre y poses firmes, uno luciendo el cabello corto y platinado, el otro con el cabello castaño y detalles rojizos. Enmarcados en un gráfico oficial, la leyenda “FIRST-TIME GRAMMY NOMINEE” y sus nombres en letras destacadas acompañan el logo de los premios Grammy, todo en una paleta de tonos rosados y etiquetas alusivas a la distinción.