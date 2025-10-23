Y la mejor milanesa de MasterChef Celebrity fue para…

El reality de cocina de las noches de El 9 Televida, MasterChef Celebrity coronó a una participante con el premio a la mejor milanesa. Enterate de quién fue.

El desafío de MasterChef Celebrity comenzó el martes a la noche cuando el jurado y la conductora, Wanda Nara, anunciaron que esta semana debían preparar uno de los platos más argentinos que hay, y que por ser justamente uno de los más clásicos, se esperaba que se esmeraran en prepararlo y saber cómo hacerlo: Milanesas. Para sorpresa de todos, este miércoles Martitegui, de Santis y Betular, coronaron a una mujer como la que mejor lo preparó. Mirá de quién se trata.

“Tráeme al que lo cocinó porque esto vos no lo hiciste”, exclamó, en primer lugar, Germán Martitegui, quien quedó sumamente satisfecho con el plato. “Es un cuadro”, siguió el cocinero focalizándose en la presentación del plato con su acompañamiento.

Así, de ese calibre fueron los elogios que Valentina Cervantes recibió de su preparación en MasterChef Celebrity. La modelo se lució con una milanesa de pollo con una guarnición de acelga y salsa blanca.

Con una sólida presentación que incluyó un sutil apanado de la milanesa, sin agregar ningún condimento extra para sazonarla, Valentina contó que este plato se lo prepara a toda su familia y se consideró como una expertaen todo el armado de este plato tradicional de la gastronomía argentina.

Luego llegó el turno de Donato de Santis, que se acercó a la mesa, agarró los cubiertos y deslizó el filo del cuchillo de manera transversal sobre la milanesa. De esa forma, el chef italiano dio a entender que el producto estaba tierno, sin exceso de pan rallado.

“Hemos tenido milanesas por doquier en todas las ediciones… yo puedo decir, si ustedes están de acuerdo, que esta es la mejor milanesa que hemos comido”, sentenció De Santis. “Este es el camino”, exclamó Martitegui, quien le dieron el visto bueno a la modelo.

Tras el veredicto positivo de Damián Betular, Cervantes cosechó una de las mejores devoluciones del certamen y se erige como una de las grandes candidatas a poder ganar un certamen de cocina que, con el correr de los días, empezará a tener un nivel de exigencia mayor.

Para saber cómo avanza la competencia de cocina, no te pierdas este jueves, cómo sigue MasterChef Celebrity al término de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.