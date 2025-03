Y así fue como nació #SeyFer: Ferit avanza y le declara su amor a Seyran ¿Cómo reaccionará ella?

Finalmente, Ferit Korhan parece conectar con lo que siente por Seyran ¿Cómo le demostrará a la chica que realmente la ama? ¿Qué hará? ¿Qué le dirá?

‘Amor a Cualquier Precio’ fue la catapulta al éxito para los actores Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu, y para su amor, que nació entre escena y escena y terminó siendo real. Y quizás sea ese el ingrediente secreto que hizo que la serie que salió de Turquía como ‘Yali Çapkini’ en 2022 y llegó a Canal 9 Televida para sacudirlo todo y adueñarse del rating de las noches. Y se podría decir que la escena que este lunes se verá en la pantalla más vista del interior de Argentina marcó el nacimiento del fandom #SeyFer – #AfRam, es que ahora q Ferit sabe que Seyran está enamorada de él, avanza y le declara lo que siente.

Suna, la hermana de Seyran le confirmó a Ferit lo que ya era evidente para todos; pero que Seyran demostró con solvencia extrema cuando echó, y de los pelos, a Pelin, la amante o exnovia de su esposo, de la mansión Korhan: que como una leona estaba dispuesta a dar batalla y defender su matrimonio y su amor por Ferit.

Ahora que Ferit tiene certeza de los sentimientos de su esposa hacia él, el joven tomará un paso más, y no sólo porque le declarará abierta y tiernamente sus sentimientos a Seyran, sino porque, a espaldas de ella, planea algo muy romántico para sorprenderla. Pero sobre esto último, no podemos darte mucha data para no spoilear.

Simplemente te recomendamos que te dejes llevar y que desde este lunes te sientas parte del fandom global que apoya el amor de Seyran y Ferit Korhan en las redes con el hashtag #SeyFer, y si querés ir más allá, el #AfRam, el etiqueta que usa el fandom del mundo para bancar a la pareja protagónica Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir.

La escena en sí que este lunes verás en Canal 9 Televida muestra a Ferit durmiendo en el sofá, como ya sabemos. Pero esta vez, el chico le pide acostarse en la cama a su esposa porque está muy incómodo y con la excusa de que ahora debe descansar bien para trabajar logra convercerla. Igual Seyran hubiese dicho que sí sin muchos argumentos más 😉🥰.

El joven, lleno de alegría, no puede esconder su emoción, aunque Seyran le recuerda que tiene que respetarla. En ese momento, él le responde que, al fin y al cabo, se despertaron juntos abrazados en la cabaña y que no le importaría repetirlo.

Mientras se miran, Ferit le pregunta cuándo cree que podrán dormir abrazados, como pareja. Seyran, pensativa, le responde que tendrá que esforzarse, que debe hacerle creer que la quiere de verdad.

Con lágrimas en los ojos, Ferit, mirándola, le ha dicho que la ama, y seacerca para darle un beso. ¿Cómo reaccionará Seyran luego de haber conversado con Pelin al respecto? ¿Accederá a responderle a Ferit con un beso? Para saberlo no te pierdas el episodio de ‘Yali Çapkini’ este lunes en Canal 9 Televida.