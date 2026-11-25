La gala de este martes de MasterChef Celebrity tuvo uno de sus momentos más tensos cuando Germán Martitegui frenó a Edith Hermida por su hábito de comer en la estación mientras cocina en la pantalla de El 9 Televida. Lejos de quedarse callada, la panelista le respondió sin filtro y el jurado lanzó una advertencia tajante.

La gala de eliminación de este martes a la noche de MasterChef Celebrity que se emitió en El 9 Televida sumó un fuerte cruce al aire entre Germán Martitegui y Edith Hermida luego de que el jurado decidiera ponerle un freno a una conducta que la participante venía repitiendo desde hace varias emisiones.

El reclamo del jurado y el ida y vuelta al aire

Durante los últimos programas, Edith Hermida acostumbró a comer en su mesada mientras preparaba sus recetas, tanto por hambre como para ir probando la comida desde un plato aparte. Tras presentar su goulash con spaetzle en el desafío de la olla misteriosa, Martitegui aprovechó la devolución para plantearle la situación de frente.

“¿Qué harías si venís a mi restaurante y ves que un cocinero está apoyado así a un costado y comiendo así?”, le preguntó el chef mientras imitaba su postura en la estación. A esa observación se sumó Damián Betular con un comentario filoso: “Y hablando con la boca abierta además”.

Fiel a su estilo frontal, Hermida recogió el guante y respondió sin rodeos: “Yo soy así. Yo no soy muy fina como vos”. Sin embargo, Martitegui no dejó pasar la comparación y retrucó de inmediato: “Es una cuestión de educación, no tiene que ver con la fineza”.

El ultimátum de Martitegui a Edith Hermida

Aunque finalmente la participante pidió disculpas ante el jurado, Germán Martitegui dejó en claro que no tolerará que el episodio vuelva a repetirse dentro de las cocinas del certamen: “Es una situación de disciplina que no estoy capacitado para controlar. Si la situación se repite, vas a pasar directamente a la eliminación”.

Seguí todas las galas, los cruces del jurado y el minuto a minuto de MasterChef Celebrity en El 9 Televida.