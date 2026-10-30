Wanda total denim, impactó con una propuesta trendy chic

Con un conjunto de jean en gris oscuro y el toque lumínico de un body blanco, la conductora demuestra cómo resolver un estilismo con personalidad a partir de prendas básicas de armario.

Cuando llega el fin de semana, la búsqueda del outfit perfecto suele balancearse entre el confort, la versatilidad y el deseo de verse bien sin invertir demasiado tiempo frente al placard. En ese escenario, existen fórmulas atemporales que nunca fallan y que se adaptan con soltura a múltiples planes cotidianos: desde un almuerzo al aire libre hasta una salida improvisada. Wanda Nara volvió a dejarlo en claro al apostar por una de las tendencias más fuertes de la temporada urbana, el total denim, reversionado en una paleta neutra y sumamente fácil de copiar.

Lejos del clásico azul índigo, la empresaria y conductora optó por una tonalidad gris oscura, un matiz sumamente sofisticado que aporta una continuidad visual pulida y moderna a la figura.

La clave de la propuesta: dos prendas y un gran contraste

El atractivo principal del estilismo reside en su aparente simplicidad. Wanda estructuró el look a partir de dos piezas principales confeccionadas en jean: una campera holgada con capucha de impronta relajada y un pantalón tipo jogger con cintura elastizada, priorizando la comodidad sin perder el toque de tendencia.

Para quiebrar la monotonía del monocromo y elevar la propuesta, sumó como pieza central un body blanco impoluto. Esta prenda básica cumple un rol estratégico doble:

Luminosidad instantánea: Enciende la sobriedad del gris oscuro, enmarcando el rostro y aportando frescura al conjunto.

Estructura y practicidad: Al ajustarse al cuerpo, equilibra el volumen suelto de la campera y el pantalón, manteniendo una silueta definida y cómoda durante todo el día.

Cómo replicar la fórmula en casa y adaptarla a cada ocasión

Uno de los mayores beneficios de la estética total denim es que no requiere salir a comprar prendas nuevas; basta con abrir el ropero y combinar elementos existentes.

Para lograr el mismo impacto, se pueden seguir estos simples pasos de estilismo:

-Reunir las piezas de jean: Combinar un pantalón recto o ancho con una campera o camisa de jean en tonos similares. No es indispensable que los lavados sean idénticos; las pequeñas variaciones cromáticas suman textura e interés visual.

-Sumar la base neutra: Incorporar una remera entallada, un top o un body blanco en el centro para dar luz.

-Elegir el calzado según el plan:

Para el día: Unas zapatillas urbanas blancas o mocasines componen una opción todoterreno y relajada. Para la noche: Reemplazar el calzado plano por botas de cuero, sumar un cinturón con hebilla llamativa y una cartera pequeña estructurada transforma el conjunto en una propuesta lista para una salida nocturna.



“Beauty look” al natural para cerrar el estilismo

Para acompañar la impronta descontracturada de la indumentaria, Wanda optó por un peinado relajado: su melena suelta con ondas suaves y con movimiento.

El maquillaje se mantuvo en consonancia con la propuesta de fin de semana, centrándose en un delineado negro que aportó definición y profundidad a la mirada, acompañado por labios en tono rosa cálido enriquecidos con una capa de gloss. Un recordatorio de que, con los básicos adecuados, lograr un look canchero y funcional es una tarea al alcance de todas.