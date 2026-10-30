Wanda total denim, impactó con una propuesta trendy chic

Con un conjunto de jean en gris oscuro y el toque lumínico de un body blanco, la conductora demuestra cómo resolver un estilismo con personalidad a partir de prendas básicas de armario.
Cuando llega el fin de semana, la búsqueda del outfit perfecto suele balancearse entre el confort, la versatilidad y el deseo de verse bien sin invertir demasiado tiempo frente al placard. En ese escenario, existen fórmulas atemporales que nunca fallan y que se adaptan con soltura a múltiples planes cotidianos: desde un almuerzo al aire libre hasta una salida improvisada. Wanda Nara volvió a dejarlo en claro al apostar por una de las tendencias más fuertes de la temporada urbana, el total denim, reversionado en una paleta neutra y sumamente fácil de copiar.
Lejos del clásico azul índigo, la empresaria y conductora optó por una tonalidad gris oscura, un matiz sumamente sofisticado que aporta una continuidad visual pulida y moderna a la figura.
La clave de la propuesta: dos prendas y un gran contraste
El atractivo principal del estilismo reside en su aparente simplicidad. Wanda estructuró el look a partir de dos piezas principales confeccionadas en jean: una campera holgada con capucha de impronta relajada y un pantalón tipo jogger con cintura elastizada, priorizando la comodidad sin perder el toque de tendencia.
Para quiebrar la monotonía del monocromo y elevar la propuesta, sumó como pieza central un body blanco impoluto. Esta prenda básica cumple un rol estratégico doble:
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Luminosidad instantánea: Enciende la sobriedad del gris oscuro, enmarcando el rostro y aportando frescura al conjunto.
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Estructura y practicidad: Al ajustarse al cuerpo, equilibra el volumen suelto de la campera y el pantalón, manteniendo una silueta definida y cómoda durante todo el día.
Cómo replicar la fórmula en casa y adaptarla a cada ocasión
Uno de los mayores beneficios de la estética total denim es que no requiere salir a comprar prendas nuevas; basta con abrir el ropero y combinar elementos existentes.
Para lograr el mismo impacto, se pueden seguir estos simples pasos de estilismo:
-Reunir las piezas de jean: Combinar un pantalón recto o ancho con una campera o camisa de jean en tonos similares. No es indispensable que los lavados sean idénticos; las pequeñas variaciones cromáticas suman textura e interés visual.
-Sumar la base neutra: Incorporar una remera entallada, un top o un body blanco en el centro para dar luz.
-Elegir el calzado según el plan:
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Para el día: Unas zapatillas urbanas blancas o mocasines componen una opción todoterreno y relajada.
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Para la noche: Reemplazar el calzado plano por botas de cuero, sumar un cinturón con hebilla llamativa y una cartera pequeña estructurada transforma el conjunto en una propuesta lista para una salida nocturna.
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“Beauty look” al natural para cerrar el estilismo
Para acompañar la impronta descontracturada de la indumentaria, Wanda optó por un peinado relajado: su melena suelta con ondas suaves y con movimiento.
El maquillaje se mantuvo en consonancia con la propuesta de fin de semana, centrándose en un delineado negro que aportó definición y profundidad a la mirada, acompañado por labios en tono rosa cálido enriquecidos con una capa de gloss. Un recordatorio de que, con los básicos adecuados, lograr un look canchero y funcional es una tarea al alcance de todas.