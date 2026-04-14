Wanda Nara y Maxi López ya graban su serie y en A la Barbarossa mostraron el backstage

El mundo de la farándula argentina se paralizó este martes 14 de abril con el inicio de las grabaciones de “Triángulo Amoroso”, la innovadora serie vertical protagonizada por Wanda Nara y su exmarido, Maxi López. Todos los detalles se conocieron en A la Barbarossa.

El mundo de la farándula argentina se paralizó este martes 14 de abril con el inicio de las grabaciones de “Triángulo Amoroso”, la innovadora serie vertical protagonizada por Wanda Nara y su exmarido, Maxi López. Producida en los estudios de Telefe, la ficción tomará como base el conflictivo pasado del exmatrimonio para transformarlo en una comedia llena de ironía y rostros conocidos. Todos los detalles se dieron a conocer este martes en A la Barbarossa, el programa que El 9 Televida emite en las mañanas.

Yanina Latorre debuta como actriz y se rodea de sorpresas

Una de las grandes novedades de la jornada fue la confirmación del debut actoral de Yanina Latorre. La panelista interpretará a una conductora de un programa de espectáculos que dará las primicias sobre el vínculo entre Wanda y Maxi.

“Es la primera vez que hago una serie. Hoy grabo mis primeras cuatro escenas”, reveló entusiasmada mientras mostraba su guion. Pero lo que más llamó la atención fue su panelista en la ficción: se trata de Nora Colosimo, la madre de la propia Wanda, quien se suma al elenco para aportar una cuota de realidad y complicidad absoluta.

El elenco: quién es quién en esta historia

La serie contará con una galería de personajes que hacen referencia directa a los protagonistas reales del “Wandagate” y al historial amoroso de la conductora de MasterChef Celebrity:

Georgina Barbarossa: Se pondrá en la piel de la abogada de Wanda, un personaje inspirado claramente en Ana Rosenfeld .

Pachu Peña: Interpretará al abogado de Maxi López.

Débora Nishimoto: Su personaje se llama Valeria, en lo que será una obvia alusión a la China Suárez (jugando con su origen oriental).

Clara Kovacic: Encarnará a Daniela Christiansson, la actual pareja del exfutbolista.

César Bordón y Sebastián Presta: Interpretarán al gerente de marketing y al productor de la historia, respectivamente.

Pia Shaw fue la encargada de dar a conocer los detalles del detrás de escena para A la Barbarossa, este martes a la mañana con un móvil muy especial. Acá te compartimos una parte.

Un clima de risas entre viejos enemigos

A pesar de los años de batallas judiciales y declaraciones cruzadas, el clima en el set de Canal 9 Televida —donde se verá este contenido— se percibió con mucha camaradería. Nora Colosimo, al ser consultada por su relación con Latorre (quien ha sido crítica de sus hijas en el pasado), fue contundente: “Wanda es buena, pero ojo que las dos tienen su carácter. Conmigo no se pelea nadie”.

“Triángulo Amoroso” promete ser una apuesta ágil, pensada para el consumo en dispositivos móviles, pero con el peso de los nombres más fuertes de la mediática nacional. ¿Lograrán Wanda y Maxi reírse de su propio pasado? Todo indica que sí.