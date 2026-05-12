Wanda Nara y Maxi López llegan a El 9 Televida con “Triángulo Amoroso”: la ficción que desafía la realidad

Al término de Todas las Flores, se estrenará “Triángulo Amoroso”, una micro serie grabada en formato vertical que promete revolucionar el consumo de contenidos en la provincia.

A partir de este martes 12 de mayo, la pantalla de El 9 Televida se renueva con una propuesta disruptiva y audaz. Al término de Todas las Flores, se estrenará “Triángulo Amoroso”, una microserie grabada en formato vertical que promete revolucionar el consumo de contenidos en la provincia. La trama tiene como protagonistas a Wanda Nara y Maxi López, quienes se interpretan a sí mismos en una historia que camina por la delgada línea entre la comedia, el romance y el escándalo mediático.

La historia parte de una premisa tan curiosa como explosiva: ambos aceptan protagonizar una novela, pero el conflicto estalla al descubrir una cláusula inesperada en sus contratos que los obliga a besarse frente a cámara. Este disparador desata una ola de tensiones, negociaciones feroces y egos en juego que pondrán en jaque la realización del proyecto, manteniendo al espectador en vilo sobre qué es parte del guion y qué es realidad.

Un elenco de figuras confirmadas

Para acompañar a la dupla central, la producción ha reunido a un grupo de actores y personalidades destacadas que aportarán el ritmo necesario a esta narrativa dinámica. Entre ellos se encuentran Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Déborah Nishimoto y el humorista Pachu Peña. También forman parte del staff Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y la madre de la protagonista, Nora Colosimo.

Un formato pensado para los nuevos tiempos

“Triángulo Amoroso” no solo destaca por sus protagonistas, sino por su estética contemporánea. Al estar grabada en formato vertical, la serie busca conectar con las nuevas audiencias digitales, ofreciendo una experiencia visual ágil y directa. Celos, negociaciones al límite y emociones a flor de piel son los ingredientes de esta apuesta que se podrá disfrutar todas las noches por El 9 Televida.