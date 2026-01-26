Wanda Nara y Esther Goris: la grieta inesperada de MasterChef Celebrity

Entre discusiones por ingredientes, llamados de atención del jurado y desafíos que no salieron como se esperaba, MasterChef Celebrity vivió uno de sus episodios más comentados, todas las noches por El 9 Televida.

La última gala de última chance dejó al descubierto conflictos, decisiones polémicas y un clima de máxima presión en las cocinas. Esther Goris y Rusherking quedaron en el centro de una noche marcada por reproches, sanciones y fuertes intervenciones de Wanda Nara, quien volvió a marcar autoridad en la conducción del reality de cocina de El 9 Televida.

La reciente emisión del reality de cocina elevó la tensión a niveles inéditos. Desde el inicio, Esther Goris alteró la dinámica del certamen al cambiar de lugar a Ian Lucas, un gesto que generó incomodidad y marcó el tono de la jornada. Minutos después, la actriz protagonizó un cruce con Rusherking, a quien acusó de no colaborar con ingredientes, aunque el intercambio nunca se formalizó de manera directa.

La situación escaló cuando la producción detectó que ambos habían retirado productos del mercado fuera de tiempo. Ante esto, Wanda Nara intervino sin rodeos y recordó frente a todos que las reglas son iguales para todos: el reloj no se negocia. El reclamo de Goris, que pedía unos minutos más para terminar su plato, fue desestimado con firmeza.

El clima volvió a tensarse cuando Damián Betular asistía a Ian Lucas con una preparación dulce y Esther Goris intentó redirigir su ayuda hacia una técnica con aves. La negativa del jurado —que derivó en la consulta a Germán Martitegui y Donato De Santis— dejó a la actriz visiblemente incómoda.

En la presentación, Goris sorprendió con un audaz pato a la naranja con chocolate. Martitegui en su paso previo por su estación ya había detectado desorden en su estación y falta de organización, lo que se sumó a la degustación del plato que dejó a Goris en la gala de este lunes.

El episodio dejó en evidencia la tensión creciente entre los participantes y el jurado, así como la firmeza de Wanda Nara en la conducción del programa. El desarrollo de la competencia continuará en la próxima gala, donde se definirá el futuro de los concursantes involucrados.

Una noche intensa que confirmó que, en MasterChef Celebrity, la competencia está más caliente que nunca por El 9 Televida.