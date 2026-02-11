Wanda Nara reveló cuánto tiempo le lleva maquillarse en MasterChef Celebrity y las caras y cometarios fueron el plato fuerte de la noche

La conductora sorprendió al contar cuánto tiempo le lleva “arreglarse” y generó una catarata de reacciones en el estudio.

Todo se generó en la gala de este martes que se vio en El 9 Televida, cuando La Reini eligió un outfit plateado en honor a la medalla que había ganado, allí comenzaron a hablar sobre maquillaje y la producción de cada uno para salir al aire de MasterChef Celebrity. En ese contexto, Wanda Nara reveló cuánto tarda en maquillarse y las caras y comentarios de sus compañeros del programa no se hicieron esperar.

Además del impresionante look de Sofía Gonet, Wanda elogió a Susana Roccasalvo. Ante el piropo, la periodista de APTRA contó que “en pandemia, después de desayunar, me pintaba los labios. Y a las 11.30 ya estaba maquillada”. Fue entonces cuando la conductora de MasterChef Celebrity dijo: “A mí me lleva más o menos dos horas ponerme presentable”.

Siempre galante, el Chino Leunis intervino con un cumplido: “Vos con dos cositas ya estás linda”. Mientras tanto, Damián Betular hacía gestos dando a entender que dos horas de preparación eran demasiado tiempo. En el mismo tono distendido, Agustín “Cachete” Sierra sumó humor: “Es un partido de fútbol entero y te sobra tiempo”.

Entre risas, Wanda cerró: “Bueno, la belleza es así. Para el hombre es más sencillo”.

Mientras la competencia de cocina avanza, el contenido paralelo de las interacciones que se generan fuera de lo que es el certamen de cocina en sí mismo es lo que más tracciona en las redes y lo que más comenta la gente. La apuesta de Telefé ahora gira a ese tipo de contenido paralelo a las preparaciones de los platos de comida.

